Во время пресс-конференции на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" президент Зеленский объяснил, что ждет первый шаг от НАТО, а именно приглашение нашей страны в Альянс, передает 24 Канал.

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Это лишь приглашение, а не членство

Глава государства подчеркнул, что речь идет не о полноценном членстве в НАТО, а о приглашении, которое позволит усилить политическую и дипломатическую позицию Украины перед будущими переговорами.

И в этом приглашении Украина нуждается уже сейчас, а не после войны, через 10 или 30 лет.

Зеленский отметил, что вполне понимает скептические настроения ряда стран относительно членства Украины в НАТО во время войны. Однако, речь идет о приглашении. Президент считает, что те, кто против того, чтобы пригласить нашу страну в НАТО сейчас, будет против ее членства в Альясе после войны.

Политик добавил, что он хочет видеть от союзников реальных шагов. Если партнеры действительно стремятся к победе Украины, справедливого окончания войны, тогда, уверен президент, они поддержат наши предложения. "Приглашение является частью этих предложений", – добавил Зеленский.

К слову, президент отреагировал на срыв "Рамштайна", на котором, как ожидалось, должны были быть приняты важные решения по Украине.