При наступному генеральному секретарю Україна вступить у НАТО, – Давидюк

Фактично будь-хто з потенційних кандидатів на пост генерального секретаря НАТО буде сприятливим до України. Тож ми маємо всі шанси при ньому вступити до Альянсу.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. За його словами, хоча такого рішення ще немає в самому НАТО, та воно вже давно є в Україні.

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Швидкий план для України

Співрозмовник запевняє, що план вступу України до Північноатлантичного альянсу простий і послідовний:

перемога у війні,

початок переговорів про вступ до Євросоюзу,

вступ до ЄС на кінець 2023 або у 2024 році.

Мовчимо поки про НАТО. Або так: поки агресивно не поводимося щодо вступу до НАТО. А вступивши до ЄС, у той же день кажемо: а наступна швидка ціль – це вступ до НАТО,

– заявив Микола Давидюк.

На його думку, після перемоги в нас буде обмежений час на виконання цього плану, поки Росія повертатиметься до тями. За оцінкою політолога, у нас буде 1 рік.

План для вступу України до НАТО: дивіться відео

Україна вступить у НАТО при наступному генсеку

Контракт чинного генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга триває до осені 2023 року. Серед потенційних його наступників співрозмовник називає:

Бен Воллес – міністр оборони Великої Британії,

– міністр оборони Великої Британії, Санна Марін – прем'єр-міністерка Фінляндії,

– прем'єр-міністерка Фінляндії, Урсула фон дер Ляєн – президентка Європейської комісії,

– президентка Європейської комісії, Даля Грібаускайте – президентка Литви (у 2009 – 2019 роках),

– президентка Литви (у 2009 – 2019 роках), Христя Фріланд – заступниця прем'єр-міністра Канади,

– заступниця прем'єр-міністра Канади, Ангела Меркель – канцлерка Німеччини (у 2005 – 2021 роках).

Головне – аби не Меркель. Шанс є, але дуже маленький. З оцих усіх, кого я перечислив, у Меркель – найменший. Якщо хтось з цих людей стає генсеком НАТО – я вам гарантую, ми вступимо до Альянсу,

– заявив Микола Давидюк.

Він переконаний, що всі ці люди емоційно, політично й чисто по-людськи "зав'язані" на Україні. Ба більше, вони є частиною нашого протистояння Росії.

Як розширювалося НАТО

Організація Північноатлантичного договору існує з 1949 року. Тоді підписантами стали всього 12 держав:

Бельгія,

Велика Британія,

Данія,

Ісландія,

Італія,

Канада,

Люксембург,

Нідерланди,

Норвегія,

Португалія,

США,

Франція.

Згодом Північноатлантичний альянс мав ще декілька етапів розширення. Таким чином станом на 2023 рік серед його членів вже є 31 держава: