При следующем генеральном секретаре Украина вступит в НАТО, – Давидюк
Фактически любой из потенциальных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО будет благоприятным для Украины. Поэтому у нас есть все шансы при нем вступить в Альянс.
Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Николай Давидюк. По его словам, хотя такого решения еще нет в самом НАТО, но оно уже давно в Украине.
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Быстрый план для Украины
Собеседник уверяет, что план вступления Украины в Североатлантический альянс прост и последователен:
- победа в войне,
- начало переговоров о вступлении в Евросоюз,
- вступление в ЕС на конец 2023 или в 2024 году.
Молчим пока о НАТО. Или так: пока агрессивно не ведем себя по поводу вступления в НАТО. А вступив в ЕС, в тот же день говорим: а следующая быстрая цель – это вступление в НАТО,
– заявил Николай Давидюк.
По его мнению, после победы у нас будет ограниченное время на выполнение этого плана, пока Россия будет приходить к чувствам. По оценке политолога, у нас будет 1 год.
План для вступления Украины в НАТО: смотрите видео
Украина вступит в НАТО при следующем генсеке
Контракт действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продолжается до осени 2023 года. Среди потенциальных его преемников собеседник называет:
- Бен Уоллес – министр обороны Великой Британии,
- Санна Марин – премьер-министр Финляндии,
- Урсула фон дер Ляен – президент Европейской комиссии,
- Даля Грибаускайте – президент Литвы (в 2009 – 2019 годах),
- Христя Фриланд – заместитель премьер-министра Канады,
- Ангела Меркель – канцлер Германии (в 2005 – 2021 годах).
Главное – чтобы не Меркель. Шанс есть, но очень маленький. Из этих всех, кого я перечислил, у Меркель самый маленький. Если кто-то из этих людей становится генсеком НАТО – я вам гарантирую, мы вступим в Альянс,
– заявил Николай Давидюк.
Он убежден, что все эти люди эмоционально, политически и чисто по-человечески "завязаны" на Украине. Более того, они являются частью нашего противостояния России.
Как расширялось НАТО
Организация Североатлантического договора существует с 1949 года. Тогда подписантами стали всего 12 государств:
- Бельгия,
- Великая Британия,
- Дания,
- Исландия,
- Италия,
- Канада,
- Люксембург,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Португалия,
- США,
- Франция.
Впоследствии Североатлантический альянс имел еще несколько этапов расширения. Таким образом, по состоянию на 2023 год среди его членов уже есть 31 государство:
- 1952 год – вступили Греция и Турция;
- Германия присоединилась в 1955 году, а Испания – в 1982-м;
- 1999 год – членами стали Чехия, Польша и Венгрия;
- в 2004 году – присоединились Болгария, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, Словакия и Словения;
- в 2009 году – вступили Хорватия и Албания;
- Черногория присоединилась в 2017 году, Северная Македония – в 2020-м, а Финляндия – в 2023-м.