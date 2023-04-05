При следующем генеральном секретаре Украина вступит в НАТО, – Давидюк

Фактически любой из потенциальных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО будет благоприятным для Украины. Поэтому у нас есть все шансы при нем вступить в Альянс.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Николай Давидюк. По его словам, хотя такого решения еще нет в самом НАТО, но оно уже давно в Украине.

Также интересно Финляндия в НАТО: какой стала граница России с Альянсом – показываем на карте

Быстрый план для Украины

Собеседник уверяет, что план вступления Украины в Североатлантический альянс прост и последователен:

победа в войне,

начало переговоров о вступлении в Евросоюз,

вступление в ЕС на конец 2023 или в 2024 году.

Молчим пока о НАТО. Или так: пока агрессивно не ведем себя по поводу вступления в НАТО. А вступив в ЕС, в тот же день говорим: а следующая быстрая цель – это вступление в НАТО,

– заявил Николай Давидюк.

По его мнению, после победы у нас будет ограниченное время на выполнение этого плана, пока Россия будет приходить к чувствам. По оценке политолога, у нас будет 1 год.

План для вступления Украины в НАТО: смотрите видео

Украина вступит в НАТО при следующем генсеке

Контракт действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продолжается до осени 2023 года. Среди потенциальных его преемников собеседник называет:

Бен Уоллес – министр обороны Великой Британии,

– министр обороны Великой Британии, Санна Марин – премьер-министр Финляндии,

– премьер-министр Финляндии, Урсула фон дер Ляен – президент Европейской комиссии,

– президент Европейской комиссии, Даля Грибаускайте – президент Литвы (в 2009 – 2019 годах),

– президент Литвы (в 2009 – 2019 годах), Христя Фриланд – заместитель премьер-министра Канады,

– заместитель премьер-министра Канады, Ангела Меркель – канцлер Германии (в 2005 – 2021 годах).

Главное – чтобы не Меркель. Шанс есть, но очень маленький. Из этих всех, кого я перечислил, у Меркель самый маленький. Если кто-то из этих людей становится генсеком НАТО – я вам гарантирую, мы вступим в Альянс,

– заявил Николай Давидюк.

Он убежден, что все эти люди эмоционально, политически и чисто по-человечески "завязаны" на Украине. Более того, они являются частью нашего противостояния России.

Как расширялось НАТО

Организация Североатлантического договора существует с 1949 года. Тогда подписантами стали всего 12 государств:

Бельгия,

Великая Британия,

Дания,

Исландия,

Италия,

Канада,

Люксембург,

Нидерланды,

Норвегия,

Португалия,

США,

Франция.

Впоследствии Североатлантический альянс имел еще несколько этапов расширения. Таким образом, по состоянию на 2023 год среди его членов уже есть 31 государство: