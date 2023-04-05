Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. За його словами, хоча такого рішення ще немає в самому НАТО, та воно вже давно є в Україні.
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Швидкий план для України
Співрозмовник запевняє, що план вступу України до Північноатлантичного альянсу простий і послідовний:
- перемога у війні,
- початок переговорів про вступ до Євросоюзу,
- вступ до ЄС на кінець 2023 або у 2024 році.
Мовчимо поки про НАТО. Або так: поки агресивно не поводимося щодо вступу до НАТО. А вступивши до ЄС, у той же день кажемо: а наступна швидка ціль – це вступ до НАТО,
– заявив Микола Давидюк.
На його думку, після перемоги в нас буде обмежений час на виконання цього плану, поки Росія повертатиметься до тями. За оцінкою політолога, у нас буде 1 рік.
План для вступу України до НАТО: дивіться відео
Україна вступить у НАТО при наступному генсеку
Контракт чинного генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга триває до осені 2023 року. Серед потенційних його наступників співрозмовник називає:
- Бен Воллес – міністр оборони Великої Британії,
- Санна Марін – прем'єр-міністерка Фінляндії,
- Урсула фон дер Ляєн – президентка Європейської комісії,
- Даля Грібаускайте – президентка Литви (у 2009 – 2019 роках),
- Христя Фріланд – заступниця прем'єр-міністра Канади,
- Ангела Меркель – канцлерка Німеччини (у 2005 – 2021 роках).
Головне – аби не Меркель. Шанс є, але дуже маленький. З оцих усіх, кого я перечислив, у Меркель – найменший. Якщо хтось з цих людей стає генсеком НАТО – я вам гарантую, ми вступимо до Альянсу,
– заявив Микола Давидюк.
Він переконаний, що всі ці люди емоційно, політично й чисто по-людськи "зав'язані" на Україні. Ба більше, вони є частиною нашого протистояння Росії.
Як розширювалося НАТО
Організація Північноатлантичного договору існує з 1949 року. Тоді підписантами стали всього 12 держав:
- Бельгія,
- Велика Британія,
- Данія,
- Ісландія,
- Італія,
- Канада,
- Люксембург,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Португалія,
- США,
- Франція.
Згодом Північноатлантичний альянс мав ще декілька етапів розширення. Таким чином станом на 2023 рік серед його членів вже є 31 держава:
- 1952 рік – вступили Греція та Туреччина;
- Німеччина приєдналася в 1955 році, а Іспанія – у 1982-му;
- 1999 рік – членами стали Чехія, Польща та Угорщина;
- у 2004 році – приєдналися Болгарія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина та Словенія;
- у 2009 році – вступили Хорватія та Албанія;
- Чорногорія приєдналася у 2017 році, Північна Македонія – у 2020-му, а Фінляндія – у 2023-му.