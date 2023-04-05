Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. За його словами, хоча такого рішення ще немає в самому НАТО, та воно вже давно є в Україні.

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Швидкий план для України

Співрозмовник запевняє, що план вступу України до Північноатлантичного альянсу простий і послідовний:

  • перемога у війні,
  • початок переговорів про вступ до Євросоюзу,
  • вступ до ЄС на кінець 2023 або у 2024 році.

Мовчимо поки про НАТО. Або так: поки агресивно не поводимося щодо вступу до НАТО. А вступивши до ЄС, у той же день кажемо: а наступна швидка ціль – це вступ до НАТО,
– заявив Микола Давидюк.

На його думку, після перемоги в нас буде обмежений час на виконання цього плану, поки Росія повертатиметься до тями. За оцінкою політолога, у нас буде 1 рік.

План для вступу України до НАТО: дивіться відео

Україна вступить у НАТО при наступному генсеку

Контракт чинного генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга триває до осені 2023 року. Серед потенційних його наступників співрозмовник називає:

  • Бен Воллес – міністр оборони Великої Британії,
  • Санна Марін – прем'єр-міністерка Фінляндії,
  • Урсула фон дер Ляєн – президентка Європейської комісії,
  • Даля Грібаускайте – президентка Литви (у 2009 – 2019 роках),
  • Христя Фріланд – заступниця прем'єр-міністра Канади,
  • Ангела Меркель – канцлерка Німеччини (у 2005 – 2021 роках).

Головне – аби не Меркель. Шанс є, але дуже маленький. З оцих усіх, кого я перечислив, у Меркель – найменший. Якщо хтось з цих людей стає генсеком НАТО – я вам гарантую, ми вступимо до Альянсу,
– заявив Микола Давидюк.

Він переконаний, що всі ці люди емоційно, політично й чисто по-людськи "зав'язані" на Україні. Ба більше, вони є частиною нашого протистояння Росії.

Як розширювалося НАТО

Організація Північноатлантичного договору існує з 1949 року. Тоді підписантами стали всього 12 держав:

  • Бельгія,
  • Велика Британія,
  • Данія,
  • Ісландія,
  • Італія,
  • Канада,
  • Люксембург,
  • Нідерланди,
  • Норвегія,
  • Португалія,
  • США,
  • Франція.

Згодом Північноатлантичний альянс мав ще декілька етапів розширення. Таким чином станом на 2023 рік серед його членів вже є 31 держава:

  • 1952 рік – вступили Греція та Туреччина;
  • Німеччина приєдналася в 1955 році, а Іспанія – у 1982-му;
  • 1999 рік – членами стали Чехія, Польща та Угорщина;
  • у 2004 році – приєдналися Болгарія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина та Словенія;
  • у 2009 році – вступили Хорватія та Албанія;
  • Чорногорія приєдналася у 2017 році, Північна Македонія – у 2020-му, а Фінляндія – у 2023-му.