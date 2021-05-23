Колишній коп у Сальвадорі вбив і закопав біля свого будинку десятки людей

Тіла 8 людей вже видобули з таємної могили у садку колишнього поліцейського Уго Ернесто Осоріо Чавеса в Сальвадорі. Та це ще не кінець – правоохоронці підозрюють, що там лежать рештки десятків вбитих.

51-річного Чавеса затримали за підозрою у вбивстві двох жінок. І тільки потім біля його будинку знайшли ціле кладовище жертв.

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Моторошна історія про масове вбивство у Сальвадорі

У місті Чалчуапа в Сальвадорі, за 75 кілометрів від столиці – Сан-Сальвадору, прогриміла жахлива новина: біля будинку одного з місцевих мешканців розкопали десятки тіл вбитих людей.

Ім'я підозрюваного відоме – це 51-річний колишній поліцейський Уго Ернесто Осоріо Чавес.

Уго Ернесто Осоріо Чавес. На початку травня його затримали за вбивство 57-річної жінки та її 26-річної дочки.

Несподівано Чавес зізнався у злочині – і не тільки в цьому.

Судово-медичні експерти поїхали до його помешкання з обшуками. Те, що там знайшли, вразило всіх. За інформацією ЗМІ, у подвір'ї Чавеса – ціле кладовище жертв, там начебто можуть лежати рештки понад 40 людей.



Чавеса затримали, і він вирішив співпрацювати зі слідством / Фото FGR

Правоохоронці неохоче розповідають подробиці справи. Офіційно наразі повідомили, що з могили видобули 8 тіл – але це далеко не остаточна цифра. Ще два тіла лежали просто в будинку – вбивця не встиг їх закопати до арешту.

Ми витягуємо трупи. А за ними розкопуємо нові й нові,

– сказав на пресконференції глава поліції Муньйос.

Є підозра, що у Чавеса були спільники. У справі начебто затримали аж 10 людей, що дало підставу ЗМІ писати про "розкриття мережі вбивць, яка діяла понад 10 років".

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Щодо Чавеса, його відсторонили від служби в поліції ще 15 років тому. Це сталося після того, як чоловіка визнали винним в згвалтуванні, сексі з неповнолітньою, та засудили на 5 років позбавлення волі. Покарання Чавес успішно відбув.