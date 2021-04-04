Команда Трампа хитрощами знімала гроші з рахунків своїх прихильників

Команда кандидата в президенти США Дональда Трампа та компанія WinRed обдурювали прихильників політика. Вони нібито використовували схему, щоб автоматично підписувати донорів виборчої кампанії жертвувати більше грошей, аніж вони планували.

Як команда Трампа обкрадала американців

На порталі цифрових пожертв для Трампа використовували заздалегідь встановлений прапорець. Донори мали зняти його вручну, щоб відмовитися від регулярних пожертв.

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З наближенням президентських виборів команда Трампа робила цю відмову все більше "непрозорою". Так, у червні 2020 року на сайті з'явився другий прапорець, усередині компанії відомий як "грошова бомба", – він подвоював внесок донора. Обробляла онлайн-пожертви компанія WinRed.

За даними видання, незабаром банки і компанії, що випускають кредитні карти, були завалені скаргами на шахрайство з боку прихильників Трампа щодо пожертвувань, яких вони не збиралися робити. Іноді суми пожертв сягали тисячі доларів.

Донори зазвичай заявляли, що хотіли зробити пожертвування один раз або двічі. Згодом у своїх банківських виписках і рахунках за кредитними картками виявляли, що вони жертвували знову і знову.

Зауважимо, директива про права споживачів в Європі забороняє компаніям використовувати тактику відмови за замовчуванням для регулярних платежів.

Скільки відшкодувань виписала команда політика

За останні 2,5 місяці 2020 року кампанія Трампа, Республіканський національний комітет і їхні загальні рахунки видали онлайн-донорам понад 530 тисяч відшкодувань. Їхня сума становить 64,3 мільйона доларів. Переважно гроші повертали тому, що люди жертвували більше, ніж дозволено законом.

Видання стверджує, що представник Трампа Джейсон Міллер применшив кількість скарг на шахрайство і загальну суму відшкодування в розмірі 122,7 мільйона доларів.

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Він сказав, що внутрішні записи свідчать, що предметом офіційних суперечок по кредитних картах були лише 0,87% транзакцій WinRed. Однак, це все одно близько 200 тисяч спірних транзакцій, загальна сума яких, за словами Міллера, становила 19,7 мільйона доларів.

До речі, на питання, чи знав Трамп про використання такої схеми платежів, представники кампанії не відповіли.

Гіперагресивна практика зі збору коштів не зупинилася навіть тоді, коли Трамп програв вибори. Кампанія продовжувала щотижнево знімати гроші шляхом попередньо відмічених полів аж до 14 грудня. Так політик нібито зібрав десятки мільйонів доларів для свого нового комітету політичних дій Save America.