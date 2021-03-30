У Дональда Трампа з'явився новий особистий сайт для спілкування з шанувальниками. Наразі там доступні 3 сторінки.

На сайті опублікована біографія Дональда Трампа та Меланії Трамп. Особливу увагу приділили їхнім досягненням на постах 45-го президента США та першої леді.

Зауважте Статую Трампа забрали з музею воскових фігур у Техасі: відвідувачі постійно її били

Офіс Дональда Трампа прагне зберегти чудову спадщину адміністрації Трампа, водночас просуваючи програму "Америка понад усе",

– мовиться у повідомленні.

Американцям на сайті пропонують "поділитися своїми думками" з Трампом. Для цього достатньо лише заповнити спеціальну форму з особистими даними.

Окрім того, люди можуть відправляти подружжю запрошення на публічні заходи або надіслати вітальну листівку.

Трамп та соціальні комунікації: головне