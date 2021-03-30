Засумував: Трамп запустив особистий сайт для спілкування зі своїм прихильниками
У Дональда Трампа з'явився новий особистий сайт для спілкування з шанувальниками. Наразі там доступні 3 сторінки.
Джерело:45office.com
На сайті опублікована біографія Дональда Трампа та Меланії Трамп. Особливу увагу приділили їхнім досягненням на постах 45-го президента США та першої леді.
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Офіс Дональда Трампа прагне зберегти чудову спадщину адміністрації Трампа, водночас просуваючи програму "Америка понад усе",
– мовиться у повідомленні.
Американцям на сайті пропонують "поділитися своїми думками" з Трампом. Для цього достатньо лише заповнити спеціальну форму з особистими даними.
Окрім того, люди можуть відправляти подружжю запрошення на публічні заходи або надіслати вітальну листівку.
Трамп та соціальні комунікації: головне
- 9 січня 2021 керівництво соцмережі Twitter довічно заблокувало акаунт Дональда Трампа. Причиною стали заворушення у Капітолії 6 січня.
- Окрім того, Трампу обмежили доступ до ютубу, фейсбуку та інстаграму.
- Згодом стало відомо, що Трамп планує створити власну соцмережу.
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