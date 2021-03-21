Дональд Трамп має намір запустити власну соціальну мережу. 45 президента США заблокували у твітері після нападу його прихильників на Капітолій 6 січня.

Один зі старших радників колишнього глави Штатів Джейсон Міллер припустив, що платформу можуть запустити через 2 – 3 місяці.

Читайте також Трампа більше розчарувало блокування у твітері, ніж перемога Байдена

Трамп знову увійде в простір соціальних мереж із новою власною платформою, яка повністю змінить правила гри,

– сказав він.

Прессекретар кампанії Дональда Трампа у 2020 році зазначив, що 45 глава США знає, в якому напрямку розвиватиме соцмережу.

За його словами, політик залучить до платформи мільйони, а, можливо, і десятки мільйонів людей.

Війна Трампа з твітером: що відомо

Twitter вирішив назавжди заблокувати сторінку 45-го президента США Дональда Трампа 9 січня.

Все тому, що Трамп на своїй сторінці закликав своїх прихильників виходити на протести перед оголошенням офіційних результатів виборів глави держави.

Це призвело до масових заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року. Мітингувальники почали штурмувати будівлю Капітолія.

Унаслідок сутичок між протестувальниками та правоохоронцями загинули 5 людей, також багато – постраждали.

10 лютого у соціальній мережі твітер повідомили, що більш ніколи не дозволять Дональду Трампу користуватися її платформою – навіть якщо він знову буде балотуватися на пост президента.

До теми YouTube планує відновити канал Трампа