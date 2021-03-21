Дональд Трамп намерен запустить собственную социальную сеть. 45-го президента США заблокировали в твиттере после нападения его сторонников на Капитолий 6 января.

Один из старших советников бывшего главы Штатов Джейсон Миллер предположил, что платформу могут запустить через 2–3 месяца.

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Трамп снова войдет в пространство социальных сетей с новой собственной платформой, которая полностью изменит правила игры,

– сказал он.

Пресс-секретарь кампании Дональда Трампа в 2020 году отметил, что 45-й глава США знает, в каком направлении развивать соцсеть.

По его словам, политик привлечет к платформе миллионы, а, возможно, и десятки миллионов людей.

Война Трампа с твиттером: что известно

Twitter решил навсегда заблокировать страницу 45-го президента США Дональда Трампа 9 января.

Все потому, что Трамп на своей странице призвал своих сторонников выходить на протесты перед объявлением официальных результатов выборов главы государства.

Это привело к массовым беспорядкам в Вашингтоне 6 января 2021 года. Митингующие начали штурмовать здание Капитолия.

В результате столкновений между протестующими и правоохранителями погибли 5 человек, также множество пострадали.

10 февраля в социальной сети Твиттер сообщили, что больше никогда не позволят Дональду Трампу пользоваться платформой – даже если он снова будет баллотироваться на пост президента.

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