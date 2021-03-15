Трампа больше разочаровала блокировка в твиттере, чем победа Байдена
45 президент США Дональд Трамп проиграл президентские выборы 2020 года. Однако куда больше он расстроился проблемой со своими полями для гольфа и из-за блокирования в твиттере.
Источник:Business Insider
По меньшей мере, так считает Мэри Трамп – племянница уже бывшего главы Белого дома. Об этом авторша книги "Слишком много и всегда мало: Как моя семья создала опасную человека в мире" рассказала журналистам.
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Самое большое разочарование Трампа – не поражение на выборах
Мере Трамп – клинический психолог по специальности – написала о Дональде Трампе очень критическую книгу. Комментируя ее журналистам, женщина отметила, что Трамп "не заботился о политике".
Думаю, блокировка в твиттере и отказ PGA (Ассоциации профессиональных игроков гольфа США – 24 канал) проводить турнир на его полях – вероятно, были худшими событиями в его жизни за последние 4 года,
– сказала племянница 45 президента.
И добавила, что, собственно, блокировка в твиттере Трампа расстроила значительно сильнее, чем поражение на выборах от Джо Байдена.
Мэри Трамп также рассказала, что Дональда Трампа раздражала процедура импичмента, начатая демократами. Но люди, которые его знают близко, могут заверить, что реакция на решение PGA у Трампа была совсем на другом эмоциональном уровне.
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Книга Мэри Трамп опубликована в 2020 и уже разошлась тиражом в более чем миллион экземпляров. Женщина судится со своим дядей из-за мошенничества: мол, ее обманули с десятков миллионов долларов наследства.
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