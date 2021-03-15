45 президент США Дональд Трамп проиграл президентские выборы 2020 года. Однако куда больше он расстроился проблемой со своими полями для гольфа и из-за блокирования в твиттере.

По меньшей мере, так считает Мэри Трамп – племянница уже бывшего главы Белого дома. Об этом авторша книги "Слишком много и всегда мало: Как моя семья создала опасную человека в мире" рассказала журналистам.

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Самое большое разочарование Трампа – не поражение на выборах

Мере Трамп – клинический психолог по специальности – написала о Дональде Трампе очень критическую книгу. Комментируя ее журналистам, женщина отметила, что Трамп "не заботился о политике".

Думаю, блокировка в твиттере и отказ PGA (Ассоциации профессиональных игроков гольфа США – 24 канал) проводить турнир на его полях – вероятно, были худшими событиями в его жизни за последние 4 года,

– сказала племянница 45 президента.

И добавила, что, собственно, блокировка в твиттере Трампа расстроила значительно сильнее, чем поражение на выборах от Джо Байдена.

Напомним, компания Twitter навсегда заблокировала учетную запись Дональда Трампа в начале января "из-за риска дальнейшего подстрекательство к насилию". Это произошло после беспорядков в Вашингтоне 6 января, устроенных трампистами.

Мэри Трамп также рассказала, что Дональда Трампа раздражала процедура импичмента, начатая демократами. Но люди, которые его знают близко, могут заверить, что реакция на решение PGA у Трампа была совсем на другом эмоциональном уровне.

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