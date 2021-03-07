Дональд Трамп запретил Республиканской партии использовать его имя для сбора средств. Его адвокаты направили соответствующие письма политсилы.

В то же время в Республиканской партии отмечают, что невозможно не использовать фамилию 45-го президента США, поскольку он "слишком популярен".

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Адвокаты направили письма республиканцам

Юристы Дональда Трампа требуют от республиканцев прекратить использование его имени, когда отправляют любые электронные письма или продают товары для пожертвований партии.

Кому поступили письма:

Национальный республиканский комитет;

Национальный республиканский комитет Конгресса;

Национальный республиканский сенатский комитет.

Трамп был в ярости

Бывший глава Штатов был взбешен из-за того, что организации, которые проголосовали за импичмент, используют его имя без разрешения.

Стоит отметить, что сам экс-президент использует Save America SuperPAC и DonaldJTrump.com для сбора денег на собственную политическую компанию.

Есть только один способ сделать свой вклад в наши усилия по избранию консерваторов-республиканцев в первую очередь для США и чтобы снова сделать Штаты великими, и это из-за Save America PAC и DonaldJTrump.com,

– сказал Дональд Трамп.

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