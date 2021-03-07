"Слишком популярный": Трамп запретил республиканцам использовать его имя для сбора средств
Дональд Трамп запретил Республиканской партии использовать его имя для сбора средств. Его адвокаты направили соответствующие письма политсилы.
Источник:Politico
В то же время в Республиканской партии отмечают, что невозможно не использовать фамилию 45-го президента США, поскольку он "слишком популярен".
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Адвокаты направили письма республиканцам
Юристы Дональда Трампа требуют от республиканцев прекратить использование его имени, когда отправляют любые электронные письма или продают товары для пожертвований партии.
Кому поступили письма:
- Национальный республиканский комитет;
- Национальный республиканский комитет Конгресса;
- Национальный республиканский сенатский комитет.
Трамп был в ярости
Бывший глава Штатов был взбешен из-за того, что организации, которые проголосовали за импичмент, используют его имя без разрешения.
Стоит отметить, что сам экс-президент использует Save America SuperPAC и DonaldJTrump.com для сбора денег на собственную политическую компанию.
Есть только один способ сделать свой вклад в наши усилия по избранию консерваторов-республиканцев в первую очередь для США и чтобы снова сделать Штаты великими, и это из-за Save America PAC и DonaldJTrump.com,
– сказал Дональд Трамп.
Возвращение Трампа в большую политику: коротко
- 13 февраля 2021 года Сенат США не поддержал объявление импичмента для Дональда Трампа, не хватило всего 10 голосов.
- 45-го президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Говорится о беспорядках в Вашингтоне 6 января, которые устроили его сторонники, а также об их вторжении в Капитолий.
- 1 марта бывший президент США Дональд Трамп впервые после ухода из Белого дома выступил на публике.
- Экс-президент произнес речь на Конференции консервативных политических действий. Там он намекнул, что может и в третий раз баллотироваться на пост президента.
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