На ночь 1 марта по Киеву 45 президент США Дональд Трамп выступил для своих сторонников на массовом мероприятии. Это произошло на ежегодном съезде консерваторов и впервые после инаугурации Джо Байдена.

После поражения на президентских выборах республиканцы ожидали от Трампа громких заявлений, и получили желаемое. В основном речь шла о критике Джо Байдена и заявлении о политических амбициях в будущем.

Тем временем Более 300 американцам, которые захватывали Капитолий, предъявили обвинение

Первое выступление Трампа после инаугурации Байдена: главные тезисы

"У Джо Байдена – худший первый месяц президентства в истории. Его политика – против семьи, женщин и науки".

Трамп хочет спасти Америку и бороться с радикализмом, социализмом и коммунизмом, "к которому они стремятся".

Новой партии Трамп делать не будет, Республиканской – достаточно.

Мы не будем создавать новых партий и не будем разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едиными и сильными как никогда ранее,

– заявил Дональд Трамп.

Байден ослабил границу, чем развязал новый кризис – из-за картелей, мигрантов, торговли людьми и детьми.

На следующих выборах – через 4 года – демократы проиграют и потеряют контроль.

"Возможно, я и приму участие в выборах еще раз. И выиграю у демократов в третий раз подряд!"

Напомним, Трамп считает, что выиграл и последние выборы – просто, мол, результаты сфальсифицированы (но доказательств этому нет никаких).

Интересно, что в администрации Джо Байдена еще пред мероприятием Дональда Трампа заявили, что намерены игнорировать его слова.



Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки процитировал "Голос Америки": "Мы абсолютно точно сосредоточены не на том, что скажет президент Трамп".

Выступление Дональда Трампа: полное видео от ABC