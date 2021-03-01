Трамп громко вернулся в политику в первом выступлении после инаугурации Байдена: видео
На ночь 1 марта по Киеву 45 президент США Дональд Трамп выступил для своих сторонников на массовом мероприятии. Это произошло на ежегодном съезде консерваторов и впервые после инаугурации Джо Байдена.
Источник:BBC
После поражения на президентских выборах республиканцы ожидали от Трампа громких заявлений, и получили желаемое. В основном речь шла о критике Джо Байдена и заявлении о политических амбициях в будущем.
Тем временем Более 300 американцам, которые захватывали Капитолий, предъявили обвинение
Первое выступление Трампа после инаугурации Байдена: главные тезисы
- "У Джо Байдена – худший первый месяц президентства в истории. Его политика – против семьи, женщин и науки".
- Трамп хочет спасти Америку и бороться с радикализмом, социализмом и коммунизмом, "к которому они стремятся".
- Новой партии Трамп делать не будет, Республиканской – достаточно.
Мы не будем создавать новых партий и не будем разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едиными и сильными как никогда ранее,
– заявил Дональд Трамп.
- Байден ослабил границу, чем развязал новый кризис – из-за картелей, мигрантов, торговли людьми и детьми.
- На следующих выборах – через 4 года – демократы проиграют и потеряют контроль.
- "Возможно, я и приму участие в выборах еще раз. И выиграю у демократов в третий раз подряд!"
Напомним, Трамп считает, что выиграл и последние выборы – просто, мол, результаты сфальсифицированы (но доказательств этому нет никаких).
Выступление Дональда Трампа: полное видео от ABC
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