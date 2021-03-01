Проти ночі 1 березня за Києвом 45 президент США Дональд Трамп виступив для своїх прихильників на масовому заході. Це сталося на щорічному з'їзді консерваторів і вперше після інавгурації Джо Байдена.

Після поразки на президентських виборах республіканці очікували від Трампа гучних заяв, і отримали бажане. Головно мовилося про критику Джо Байдена та заяви про політичні амбіції у майбутньому.

Тим часом Понад 300 американцям, які захоплювали Капітолій, висунули обвинувачення

Перший виступ Трампа після інавгурації Байдена: головні тези

"У Джо Байдена – найгірший перший місяць президентства в історії. Його політика – проти сім'ї, жінок і науки".

Трамп хоче врятувати Америку і боротися з радикалізмом, соціалізмом і комунізмом, "до якого вони прагнуть".

Нової партії Трамп робити не буде, Республіканської – достатньо.

Ми не будемо створювати нових партій і не будемо розділяти нашу міць і силу. Замість цього ми будемо єдиними та сильними як ніколи раніше,

– заявив Дональд Трамп.

Байден послабив кордон, чим розв'язав нову кризу – через картелі, мігрантів, торгівлю людьми та дітьми.

На наступних виборах – через 4 роки – демократи програють і втратять контроль.

"Можливо, я й візьму участь у виборах ще раз. І переможу демократів утретє поспіль!"

Нагадаємо, Трамп вважає, що виграв і останні вибори – просто, мовляв, результати сфальшовані (але доказів цьому немає жодних).

Цікаво, що в адміністрації Джо Байдена ще пред заходом Дональда Трампа заявили, що ігноруватимуть його слова.



Речницю Білого дому Джен Псакі зацитував "Голос Америки": "Ми абсолютно точно зосереджені не на тому, що скаже президент Трамп".

Виступ Дональда Трампа: повне відео від ABC

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