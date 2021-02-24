Республіканська партія найімовірніше підтримає Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році. Однак наразі невідомо чи 45-глава США має намір висувати свою кандидатуру.

Колишній лідер Сполучених Штатів має найбільше впливу у політсилі. Про це повідомив сенатор-республіканець Мітт Ромні.

Читайте також Суд зобов'язав Трампа показати податкові декларації: що це означає

Чи буде президент і далі грати роль в моїй партії? Я впевнений, що так. Я не знаю, чи буде він висуватися у 2024 році, але якщо буде, то я практично впевнений, що він виграє номінацію,

– сказав політик.

Водночас Мітт Ромні зазначив, що не підтримає кандидатуру Дональда Трампа у 2024 році. Варто зазначити, що минулого разу він голосував за 45-го президента.

Зверніть увагу! Дональд Трамп програв Джо Байдену на виборах американського глави у 2020 році. Відрив між республіканцем і демократом був величезним. Кандидатів розділяли щонайменше кілька мільйонів голосів.

Трамп програв Байдену вибори у 2020 році: коротко