Нові вибори для Трампа: чи підтримають республіканці колишнього президента
Республіканська партія найімовірніше підтримає Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році. Однак наразі невідомо чи 45-глава США має намір висувати свою кандидатуру.
Джерело:The New York Times
Колишній лідер Сполучених Штатів має найбільше впливу у політсилі. Про це повідомив сенатор-республіканець Мітт Ромні.
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Чи буде президент і далі грати роль в моїй партії? Я впевнений, що так. Я не знаю, чи буде він висуватися у 2024 році, але якщо буде, то я практично впевнений, що він виграє номінацію,
– сказав політик.
Водночас Мітт Ромні зазначив, що не підтримає кандидатуру Дональда Трампа у 2024 році. Варто зазначити, що минулого разу він голосував за 45-го президента.
Трамп програв Байдену вибори у 2020 році: коротко
- Президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. Головними кандидатами на пост глави Сполучених Штатів були республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден.
- Завдяки 306 голосам виборників перемогу здобув Джо Байден. Дональд Трамп ж набрав 232 голоси.
- Дональд Трамп результатів виборів не визнав, заявивши про фальсифікації. Він неодноразово подавав до суду, однак жодного разу не виграв справу.
- Дональд Трамп не приїхав на інавгурацію Джо Байдена, яка відбулася 20 січня 2021 року.
- Він лише виступив з прощальною промовою та залишив своєму наступнику листа.
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