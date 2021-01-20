Трамп не з'явився на інавгурації свого наступника Байдена: деталі
Дональд Трамп дотримав слова і не прийшов на інавгурацію нового президента США Джозефа Байдена. Це рішення Трамп прийняв задовго до церемонії. Такий крок свого попередника схвалив і сам Байден.
Рішення не відвідувати церемонію Трамп ухвалив раніше
Про свій намір не відвідувати інавгурацію Трамп написав у твіттері ще до того, як його акаунт заблокували. Про це інформує 24 канал.
Цікаво Обов'язкове носіння масок і кліматична угода: якими будуть перші укази Байдена
На думку 45-го президента США, його присутність могла б бути виявом неповаги до американців, які голосували за нього на виборах. Не засмутився тим, що Трамп не з'явиться на інавгурації, і сам Байден. Новий глава Білого дому назвав це правильним рішенням.
З Білого дому Трамп перебрався у Флориду
Сам Трамп покинув Білий дім ще напередодні вступу Байдена на посаду. Він перебрався у свою резиденцію Мар-а-Лаго, що розташована у Флориді. При цьому частина команди, яка працювала з Трампом у адміністрації президента, залишиться з ним і надалі.
Зауважимо, що при цьому лідери-республіканці не відвідали церемонію прощання Трампа, а надали перевагу відвідуванню ранкової меси разом із новообраним главою держави Джо Байденом.
Поділитися новиною