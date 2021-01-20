Дональд Трамп сдержал слово и не пришел на инаугурацию нового президента США Джозефа Байдена. Это решение Трамп принял задолго до церемонии. Такой шаг своего предшественника одобрил и сам Байден.

Решение не посещать церемонию Трамп принял ранее

О своем намерении не посещать инаугурацию Трамп написал в твиттере еще до того, как его аккаунт заблокировали. Об этом информирует 24 канал.

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По мнению 45-го президента США, его присутствие могло бы быть проявлением неуважения к американцам, которые голосовали за него на выборах. Не расстроился тем, что Трамп не появится на инаугурации, и сам Байден. Новый глава Белого дома назвал это правильным решением.

Из Белого дома Трамп перебрался во Флориду

Сам Трамп покинул Белый дом еще накануне вступления Байдена в должность. Он перебрался в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориду. При этом часть команды, которая работала с Трампом в администрации президента, останется с ним и в дальнейшем.

Заметим, что при этом лидеры-республиканцы не посетили церемонию прощания Трампа, а предпочли посещению утренней мессы вместе с новоизбранным главой государства Джо Байденом.

Что известно об инаугурации Байдена 20 января? Из-за пандемии церемония проходит в необычном режиме. Часть мероприятий перенесена в виртуальный формат. Также значительно уменьшено количество участников. Меры безопасности – беспрецедентны из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января и возможности их повторения.