Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти и глава большинства республиканцев в Сенате Митч Макконнелл пропустили церемонию отъезда Дональда Трампа из Белого дома. 45-й президент покинул столицу США и вместе с семьей отправился на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд.

Руководители провластной партии предпочли посещение утренней мессы вместе с новоизбранным главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники в Конгрессе.

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Католическая служба началась в 8:45 по местному времени. Богослужение проходило в соборе Святого Матфея в центре Вашингтона.

Республиканцы поддержали демократа Байдена

Такое решение республиканцев свидетельствует о поддержке демократа Джо Байдена на посту президента.

Обратите внимание! 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул Белый дом 20 января 2021 года в 8 утра по местному времени. Впервые за 152 года предшественник новоизбранного главы США не будет присутствовать на инаугурации своего преемника.

Следить за трансляцией инаугурации Байдена можно будет с 18:45 по Киеву.

Прямая трансляция инаугурации Байдена: видео

Инаугурация Байдена: что стоит знать