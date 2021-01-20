Выбрали Байдена: лидеры-республиканцы проигнорировали отъезд Трампа из Белого дома
Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти и глава большинства республиканцев в Сенате Митч Макконнелл пропустили церемонию отъезда Дональда Трампа из Белого дома. 45-й президент покинул столицу США и вместе с семьей отправился на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд.
Руководители провластной партии предпочли посещение утренней мессы вместе с новоизбранным главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники в Конгрессе.
Читайте также Не является сигналом: в "Слуге народа" объяснили отсутствие Зеленского на инаугурации Байдена
Католическая служба началась в 8:45 по местному времени. Богослужение проходило в соборе Святого Матфея в центре Вашингтона.
Республиканцы поддержали демократа Байдена
Такое решение республиканцев свидетельствует о поддержке демократа Джо Байдена на посту президента.
Следить за трансляцией инаугурации Байдена можно будет с 18:45 по Киеву.
Прямая трансляция инаугурации Байдена: видео
Инаугурация Байдена: что стоит знать
- Инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена состоится в Вашингтоне 20 января 2021 года.
- В столице США вокруг Капитолия и Белого дома усилили охрану. Следить за порядком призваны 25 тысяч военных Национальной гвардии.
- Часть церемонии перевели в онлайн-режим. В частности, вместо шествия нового президента у резиденции и общения с американцами, будет виртуальный парад.
- На инаугурации не будет 45-го президента США Дональда Трампа.
Поделиться новостью