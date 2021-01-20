Лідер Республіканської партії Кевін Маккарті та глава більшості республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл пропустили церемонію від'їзду Дональда Трампа з Білого дому. 45-й президент покинув столицю США і разом з родиною вирушив на військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд.

Очільники провладної партії надали перевагу відвідуванню ранкової меси разом із новообраним главою держави Джо Байденом. Про це повідомляє Axios, посилаючись на джерела в Конгресі.

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Католицька служба розпочалась о 8:45 за місцевим часом. Богослужіння проходило у соборі Святого Матвія в центрі Вашингтона.

Республіканці підтримали демократа Байдена

Таке рішення республіканців свідчить про підтримку демократа Джо Байдена на посаді президента.

Зверніть увагу! 45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп покинув Білий дім 20 січня 2021 року о 8 ранку за місцевим часом. Вперше за 152 роки попередник новообраного глави США не буде присутній на інавгурації свого наступника.

Слідкувати за трансляцією інавгурації Байдена можна буде з 18:45 за Києвом.

Пряма трансляція інавгурації Байдена: відео

Інавгурація Байдена: що варто знати