Обрали Байдена: лідери-республіканці проігнорували від'їзд Трампа з Білого дому
Лідер Республіканської партії Кевін Маккарті та глава більшості республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл пропустили церемонію від'їзду Дональда Трампа з Білого дому. 45-й президент покинув столицю США і разом з родиною вирушив на військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд.
Очільники провладної партії надали перевагу відвідуванню ранкової меси разом із новообраним главою держави Джо Байденом. Про це повідомляє Axios, посилаючись на джерела в Конгресі.
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Католицька служба розпочалась о 8:45 за місцевим часом. Богослужіння проходило у соборі Святого Матвія в центрі Вашингтона.
Республіканці підтримали демократа Байдена
Таке рішення республіканців свідчить про підтримку демократа Джо Байдена на посаді президента.
Слідкувати за трансляцією інавгурації Байдена можна буде з 18:45 за Києвом.
Пряма трансляція інавгурації Байдена: відео
Інавгурація Байдена: що варто знати
- Інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року.
- У столиці США навколо Капітолію та Білого дому посилили охорону. Слідкувати за порядком покликані 25 тисяч військових Національної гвардії.
- Частину церемонії перевели в онлайн-режим. Зокрема, замість ходи нового президента біля резиденції та спілкування з американцями, буде віртуальний парад.
- На інавгурації не буде 45-го президента США Дональда Трампа.
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