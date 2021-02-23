Суд зобов'язав Трампа показати податкові декларації: що це означає
Прокурор Нью-Йорка тепер матиме змогу побачити податкові декларації та інші фінансові звіти 45 президента США Дональда Трампа. Верховний суд, як стало відомо 22 лютого, ухвалив саме таке рішення.
Джерело:Financial Times
Податкові декларації Трамп повинен передати прокуратурі в рамках кримінального розслідування ймовірних фінансових зловживань.
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Трамп повинен показати декларації: рішення суду
Дональд Трампа просив зупинити чинність рішення суду нижчої інстанції від 7 жовтня. Тоді бухгалтерській фірмі республіканця Mazars USA постановили передати фінансові документи окружному прокурору Манхеттена Сайрусу Венсу.
- Верховний суд, однак, відхилив прохання Трампа, причому без коментарів.
Чому питання декларацій Трампа гостре в США
Річ у тім, що майже всі попередники Трампа на посаді президента свої податкові декларації оприлюднювали. А от Трамп усі 4 роки перебування на чолі Білого дому категорично відмовлявся показувати свої фінансові документи.
Його дуже часто питали журналісти, що це означає. І майже завжди він відповідав, що заплатив мільйони доларів податків, а не кілька тисяч (у чому його звинувачували опоненти). А також – що покаже документи, коли прийде час.
- Ймовірно, тепер, коли суд останньої інстанції зобов'язав Трампа таки показати декларації, цей час таки настав.
Що саме стосовно Трампа розслідує прокуратура Нью-Йорка
Прокурори хотіли б побачити справжні статки Дональда Трампа, і дізнатися більше про діяльність його сімейної компанії з нерухомості Trump Organization. Слідство, яке триває вже понад 2 роки, підозрює, що:
- В організації Трампа проводили чимало прихованих грошових виплат (наприклад, порноактрисі Стормі Деніелс та ексмоделі Playboy Карен Макдугал, які начебто мали з Трампом сексуальні контакти).
- А ще у роботі Trump Organization є ознаки банківського, податкового і страхового шахрайства та фальсифікації ділової документації.
Зауважимо, декларації Трампа навряд чи опублікують для громадськості. Але надання їх прокуратурі дасть змогу викликати 45 президента США до суду у справах про фінансові махінації, чого він вдало уникав багато років.
Розгортання справи цікавить багатьох американців, адже Трамп має чимало прихильників, і все ще міркує, чи не взяти участь у президентських виборах 2024 року.
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