Прокурор Нью-Йорка тепер матиме змогу побачити податкові декларації та інші фінансові звіти 45 президента США Дональда Трампа. Верховний суд, як стало відомо 22 лютого, ухвалив саме таке рішення.

Податкові декларації Трамп повинен передати прокуратурі в рамках кримінального розслідування ймовірних фінансових зловживань.

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Трамп повинен показати декларації: рішення суду

Дональд Трампа просив зупинити чинність рішення суду нижчої інстанції від 7 жовтня. Тоді бухгалтерській фірмі республіканця Mazars USA постановили передати фінансові документи окружному прокурору Манхеттена Сайрусу Венсу.

Верховний суд, однак, відхилив прохання Трампа, причому без коментарів.

Чому питання декларацій Трампа гостре в США

Річ у тім, що майже всі попередники Трампа на посаді президента свої податкові декларації оприлюднювали. А от Трамп усі 4 роки перебування на чолі Білого дому категорично відмовлявся показувати свої фінансові документи.

Його дуже часто питали журналісти, що це означає. І майже завжди він відповідав, що заплатив мільйони доларів податків, а не кілька тисяч (у чому його звинувачували опоненти). А також – що покаже документи, коли прийде час.

Ймовірно, тепер, коли суд останньої інстанції зобов'язав Трампа таки показати декларації, цей час таки настав.

Що саме стосовно Трампа розслідує прокуратура Нью-Йорка

Прокурори хотіли б побачити справжні статки Дональда Трампа, і дізнатися більше про діяльність його сімейної компанії з нерухомості Trump Organization. Слідство, яке триває вже понад 2 роки, підозрює, що:

В організації Трампа проводили чимало прихованих грошових виплат (наприклад, порноактрисі Стормі Деніелс та ексмоделі Playboy Карен Макдугал, які начебто мали з Трампом сексуальні контакти).

А ще у роботі Trump Organization є ознаки банківського, податкового і страхового шахрайства та фальсифікації ділової документації.

Зауважимо, декларації Трампа навряд чи опублікують для громадськості. Але надання їх прокуратурі дасть змогу викликати 45 президента США до суду у справах про фінансові махінації, чого він вдало уникав багато років.

Розгортання справи цікавить багатьох американців, адже Трамп має чимало прихильників, і все ще міркує, чи не взяти участь у президентських виборах 2024 року.

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