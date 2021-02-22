Дональд Трамп у 2019 році пропонував Ким Чен Ину скористатися президентським літаком для польоту в Північну Корею. Мовиться про останню зустріч американського та північнокорейського лідера у В'єтнамі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на слова ексрадника 45 президента Америки з національної безпеки Метью Поттінгер. Колишній співробітник адміністрації Трампа додав, що це нібито дещо шокувало дипломатів.

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У лютому 2019 року у В'єтнамі відбулася друга зустріч Дональда Трампа і Ким Чен Ина. По завершенню колишній очільник Білого Дому запропонував йому полетіти в Північну Корею літаком Air Force One (воєнно-повітряних сил США – 24 канал).

За словами Метью Поттінгера, Трамп знав, що лідер КНДР збирається повертатися додому поїздом через Китай. Тож таким чином хотів, аби Кім Чен Ин витратив на поїздку значно менше часу.

Я можу повернути вас додому за 2 години,

– заявив експрезидент США.

Однак колишній його радник з питань національної безпеки повідомив, нібито північнокорейський лідер відмовився від такої пропозиції.



Зустріч Трампа і Кім Чен Ина / Фото AFP

Трамп тричі зустрічався з лідером Північної Кореї

За час президентства Дональд Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Ином.

► Вперше лідери США та КНДР провели зустріч 12 червня 2018 року. Подія відбулась у межах саміту, який проходив у Сінгапурі. Тоді вони домовилися про мир і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того перемовини щодо цього питання зайшли в глухий кут.

► Друга зустріч Дональда Трампа і Ким Чен Ина пройшла у лютому 2019 року вже у в'єтнамському місті Ханой. Очільники держав не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї. Крім цього, вони завершили свої переговори раніше, ніж планувалося, а також скасували спільний обід.

► Востаннє вони зустрілися в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю у червні 2019 року. І домовилися про відновлення двосторонніх переговорів з ядерної проблеми.