Дональд Трамп запам'ятається американцям та світу не лише дивакуватими танцями, яким він часто починав свої передвиборчі мітинги. Політик часто потрапляв у скандали та відзначався гучними заявами.

Дональд Трамп залишиться в історії США як перший президент, який двічі отримував імпічмент від Палати представників. Більше – у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Трамп не з'явився на інавгурації свого наступника Байдена: деталі

Стіна з Мексикою

► Згадуватимуть американці і численні невиконані обіцянки Трампа. Зокрема – намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою і змусити мексиканську владу заплатити за неї.



Стіна на кордоні США та Мексики / Фото inewsource

Зауважимо, що Байден не має наміру продовжувати будівництво цієї стіни. Водночас зносити вже збудовану її частину його адміністрація також не планує.

Претензії до Європи та НАТО

В Європі теж ще не скоро забудуть грошові претензії американського президента. Трамп ввів мита на низку європейських товарів і пересварився чи не зі всіма членами НАТО через внески в Альянс.

Стосунки з диктаторами

► І поки Європа оговтується після епохи Трампа, десь у Москві та у Пхеньяні сумують диктатори. Володимиру Путіну політик лестив, а Кім Чен Ина намагався лагідно роззброїти.



Володимир Путін та Дональд Трамп / Фото AFP

Трамп і Гренландія

Білий Дім навіть звернувся до японського МЗС, аби Токіо висунуло Трампа на Нобелівську премію миру. Натомість там чемно відмовили. Відмову Трамп отримав і від Данії. Але на іншу пропозицію – продати Гренландію.

Трамп навіть обговорював купівлю Гренландії зі своїми радниками та адвокатами. У відповідь на це данські політики назвали ідею абсурдною і заявили, що "зараз не XIX століття, і острів не продається".

Цікаво Трамп планує створити власну партію, відома ймовірна назва, – ЗМІ

Розмова з Зеленським

Варто згадати і про розмову з українським президентом Зеленським – Трамп сподівався домогтися розслідування проти свого конкурента Джо Байдена. Натомість отримав свій перший імпічмент.

Довідка. Скандальна розмова Трампа та Зеленського відбулася у липні 2019 року. У вересні того ж року Білий дім оприлюднив її стенограму. Детальніше про це – читайте за посиланням.

Ставлення до COVID-19

Крім цього, американці будуть ще довго згадувати, як Трамп спочатку применшував небезпеку коронавірусу, а потім намагався звинуватити у всіх бідах Китай.



Дональд Трамп не сприймав серйозно небезпеку COVID-19 / Фото Getty images

У 2020 році Трамп отримав віртуальну Іґнобелівську премію за неадекватне ставлення до пандемії COVID-19. Цікаво, що сам політик заразився коронавірусом за місяць до виборів.

Скандал через податки

Також американці не забудь, як 45 президент ухилявся від оприлюднення своїх податкових декларацій. А потім стало відомо, що у 2017 році він якимось дивом сплатив лише 750 доларів податків.

Стосунки з дружиною

Не забудуть американці і дивних стосунків у президентському подружжі. Раніше у американських ЗМІ з'явилася інформація, що Меланія Трамп хоче розлучитися з чоловіком.

Мовляв, досі вона цього не зробила, оскільки не хотіла псувати чоловікові рейтинги. А тепер начебто чекає лише закінчення президентських виборів.



Дональд Трамп з дружиною Меланією у день інавгурації Байдена / Фото Getty images

Соцмережі проти Трампа

А от що сам президент запам'ятає про роки президентства – залишається загадкою. Адже Twitter на невизначений термін заблокував улюблений рупор Дональда Трампа, його сторінку в мережі.