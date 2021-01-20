Яким Трампа запам'ятає світ: добірка скандалів та яскравих моментів
Дональд Трамп запам'ятається американцям та світу не лише дивакуватими танцями, яким він часто починав свої передвиборчі мітинги. Політик часто потрапляв у скандали та відзначався гучними заявами.
Дональд Трамп залишиться в історії США як перший президент, який двічі отримував імпічмент від Палати представників. Більше – у матеріалі 24 каналу.
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Стіна з Мексикою
► Згадуватимуть американці і численні невиконані обіцянки Трампа. Зокрема – намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою і змусити мексиканську владу заплатити за неї.
Стіна на кордоні США та Мексики / Фото inewsource
Зауважимо, що Байден не має наміру продовжувати будівництво цієї стіни. Водночас зносити вже збудовану її частину його адміністрація також не планує.
Претензії до Європи та НАТО
В Європі теж ще не скоро забудуть грошові претензії американського президента. Трамп ввів мита на низку європейських товарів і пересварився чи не зі всіма членами НАТО через внески в Альянс.
Стосунки з диктаторами
► І поки Європа оговтується після епохи Трампа, десь у Москві та у Пхеньяні сумують диктатори. Володимиру Путіну політик лестив, а Кім Чен Ина намагався лагідно роззброїти.
Володимир Путін та Дональд Трамп / Фото AFP
Трамп і Гренландія
Білий Дім навіть звернувся до японського МЗС, аби Токіо висунуло Трампа на Нобелівську премію миру. Натомість там чемно відмовили. Відмову Трамп отримав і від Данії. Але на іншу пропозицію – продати Гренландію.
Трамп навіть обговорював купівлю Гренландії зі своїми радниками та адвокатами. У відповідь на це данські політики назвали ідею абсурдною і заявили, що "зараз не XIX століття, і острів не продається".
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Розмова з Зеленським
Варто згадати і про розмову з українським президентом Зеленським – Трамп сподівався домогтися розслідування проти свого конкурента Джо Байдена. Натомість отримав свій перший імпічмент.
Ставлення до COVID-19
Крім цього, американці будуть ще довго згадувати, як Трамп спочатку применшував небезпеку коронавірусу, а потім намагався звинуватити у всіх бідах Китай.
Дональд Трамп не сприймав серйозно небезпеку COVID-19 / Фото Getty images
У 2020 році Трамп отримав віртуальну Іґнобелівську премію за неадекватне ставлення до пандемії COVID-19. Цікаво, що сам політик заразився коронавірусом за місяць до виборів.
Скандал через податки
Також американці не забудь, як 45 президент ухилявся від оприлюднення своїх податкових декларацій. А потім стало відомо, що у 2017 році він якимось дивом сплатив лише 750 доларів податків.
Стосунки з дружиною
Не забудуть американці і дивних стосунків у президентському подружжі. Раніше у американських ЗМІ з'явилася інформація, що Меланія Трамп хоче розлучитися з чоловіком.
Мовляв, досі вона цього не зробила, оскільки не хотіла псувати чоловікові рейтинги. А тепер начебто чекає лише закінчення президентських виборів.
Дональд Трамп з дружиною Меланією у день інавгурації Байдена / Фото Getty images
Соцмережі проти Трампа
А от що сам президент запам'ятає про роки президентства – залишається загадкою. Адже Twitter на невизначений термін заблокував улюблений рупор Дональда Трампа, його сторінку в мережі.
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