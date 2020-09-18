Лукашенко, Путін і Трамп отримали по "Шнобелю": чим вони відзначилися
Глузливу "Шнобелівську премію" у 2020 році отримали відразу кілька лідерів країн. Серед них – очільник Кремля Володимир Путін, глава Білого дому Трамп, поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, а також лідери ще 6 країн.
"Шнобель" їм вручили за не зовсім адекватну реакцію на пандемію коронавірусу. Трансляція оголошення "переможців" відбувалась на сайті Improbable Research.
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Хто отримав "Шнобеля" у 2020 році:
- Жаір Болсонару – президент Білорусі;
- Борис Джонсон – прем’єр Великої Британії;
- Наренда Моді – прем’єр Індії;
- Андрес Мануель Обрадор – президент Мексики;
- Олександр Лукашенко – президент Білорусі;
- Дональд Трамп – президент США;
- Реджеп Таіп Ердоган – президент Туреччини;
- Володимир Путін – президент Росії;
- Гурбангул Бердимухамедов – президент Тукменістану.
Премію їм вручили за "використання пандемії коронавірусу для того, щоб навчити світ тому, що політики можуть сильніше впливати на життя і смерть, ніж вчені і лікарі".
Зауважимо також, що Дональд Трамп зумів отримати "Шнобеля" та водночас стати номінантом Нобелівської премії миру 2021 року.
Що таке "Шнобелівська премія"?Її також називають "Антинобелем" або Ігнобелівською премією. Це – пародія на престижну міжнародну нагороду – Нобелівську премію. Назва премії походить від англійського слова ignoble, тобто " негідний".
Премію вручають трохи раніше або ж в той самий час, коли називають лауреатів Нобелівської премії. Номінацій – 10, премію вручають за досягнення, які "спочатку викликають сміх, а потім роздуми".