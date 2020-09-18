Глузливу "Шнобелівську премію" у 2020 році отримали відразу кілька лідерів країн. Серед них – очільник Кремля Володимир Путін, глава Білого дому Трамп, поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, а також лідери ще 6 країн.

"Шнобель" їм вручили за не зовсім адекватну реакцію на пандемію коронавірусу. Трансляція оголошення "переможців" відбувалась на сайті Improbable Research.

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Хто отримав "Шнобеля" у 2020 році:

Жаір Болсонару – президент Білорусі;

Борис Джонсон – прем’єр Великої Британії;

Наренда Моді – прем’єр Індії;

Андрес Мануель Обрадор – президент Мексики;

Олександр Лукашенко – президент Білорусі;

Дональд Трамп – президент США;

Реджеп Таіп Ердоган – президент Туреччини;

Володимир Путін – президент Росії;

Гурбангул Бердимухамедов – президент Тукменістану.

Премію їм вручили за "використання пандемії коронавірусу для того, щоб навчити світ тому, що політики можуть сильніше впливати на життя і смерть, ніж вчені і лікарі".

Зверніть увагу! Особливі вітання ведучий передав Олександру Лукашенку, адже той отримує "Шнобеля" вдруге. Вперше "нагороду" він отримав у 2013 році в номінації "Премія миру" за "заборону публічних оплесків", а також за "затримання білоруськими правоохоронцями однорукого чоловіка за оплески".

Зауважимо також, що Дональд Трамп зумів отримати "Шнобеля" та водночас стати номінантом Нобелівської премії миру 2021 року.