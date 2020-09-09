Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру 2021 року. Номінацію Трамп отримав насамперед за підписання мирного договору між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Кандидатуру Трампа запропонував член норвезького парламенту Крістіан Тайбрінг-Джєдде. Номінацію президент отримав завдяки зусиллям щодо врегулювання затяжних конфліктів у всьому світі, повідомляє FoxNews.

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Детальніше про вчинок Трампа

Тайбрінг-Джєдде надіслав листа до Нобелівського комітету, в якому наголосив, що адміністрація Трампа відіграла важливу роль у тому, щоб налагодити відносини між Ізраїлем та ОАЕ. Він похвалив Трампа за виведення військ з Близького Сходу. Парламентар також додав, що президент США доклав більше зусиль задля створення миру між країнами, аніж інші номінанти на премію в цій категорії.

Трамп перервав 39-річну серію американських президентів, які або починають війну, або втягують Сполучені Штати в міжнародний збройний конфлікт. Люди, які отримали Премію миру за останні роки, зробили набагато менше, ніж Дональд Трамп. Наприклад, Барак Обама нічого не зробив,

– написав Тібрінг-Джєдде

Це вже друга номінація Трампа

Зауважимо, що це не перша така номінація Трампа, оскільки Тайбрінг-Джєдде подав її разом з іншим норвезьким чиновником ще у 2018 році після саміту президента США з лідером КНДР Кім Чен Іном у Сінгапурі. Тоді Трамп так і не отримав премію. Лауреатами Нобелівської премії миру в 2018 році стали хірург Денис Муквеге і правозахисниця Надя Мурад.

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Що відомо про угоду, за яку Трампа висунули на премію

Арабські держави заперечують утворення Ізраїлю як держави на Близькому Сході. Вони виступають проти існування такої держави і відмовляються гарантувати права місцевих мусульман у ній.

В серпні за посередництва Трампа Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати уклали мирний договір. ОАЕ стали першою державою Персидської затоки, яка утворила дипломатичні відносини з Ізраїлем. Однією з умов підписання договору стало те, що Ізраїль погодився не анексувати частину Західного Берега річки Йордан, яку палестинці хочуть бачити частиною своєї майбутньої держави.

ОАЕ стали третьою арабською країною, яка офіційно визнає Ізраїль. До цього мирну угоду з Ізраїлем уклали Єгипет (1979) і Йорданія (1994).

Лауреата Нобелівської премії миру обиратимуть з п'яти претендентів. Ім’я переможця оголосять в жовтні 2021 року.