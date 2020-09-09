Трамп назвав прихильників Байдена "лівими екстремістами": обіцяє не допустити їх до влади
Президент США Дональд Трамп знову розкритикував свого опонента на президентських виборах демократа Джо Байдена. Він назвав його прихильників "лівими екстремістами".
Що відомо про скандальну заяву Трампа
Таку різку заяву він зробив під час зустрічі зі своїми прихильниками в аеропорту міста Вінстон-Салем. Про це повідомляє "Голос Америки".
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Трамп зазначив, що висунув свою кандидатуру на переобрання, "щоб зберегти робочі місця, посадити за ґрати жорстоких злочинців і зробити все для того, щоб майбутнє належало Америці, а не Китаю чи іншим країнам".
Спілкуючись зі своїми прихильниками, Трамп засудив "войовничих екстремістів, агітаторів і анархістів", які загрожують жителям американських міст.
Це прихильники Байдена. Якщо він переможе, вони будуть керувати урядом. Але ми ніколи не дамо йому шанс зробити це,
– запевнив Трамп.
Президентські вибори у США: головне
- Президентські вибори у Штатах відбудуться 3 листопада 2020 року.
- За результатами соцопитувань у серпні, розрив між опонентами невпинно скорочується. За Джо Байдена наразі готові проголосувати близько 50% американців, за Дональда Трампа – 46%. Хоча ще в липні розрив між ймовірними рейтингами складав понад 10%.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- Проголосувати на виборах, імовірно, можна буде й поштою. Водночас таку ініціативу критикує Трамп, аргументуючи це загрозою фальсифікацій.