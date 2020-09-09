Президент США Дональд Трамп знову розкритикував свого опонента на президентських виборах демократа Джо Байдена. Він назвав його прихильників "лівими екстремістами".

Що відомо про скандальну заяву Трампа

Таку різку заяву він зробив під час зустрічі зі своїми прихильниками в аеропорту міста Вінстон-Салем. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Трамп зазначив, що висунув свою кандидатуру на переобрання, "щоб зберегти робочі місця, посадити за ґрати жорстоких злочинців і зробити все для того, щоб майбутнє належало Америці, а не Китаю чи іншим країнам".

Спілкуючись зі своїми прихильниками, Трамп засудив "войовничих екстремістів, агітаторів і анархістів", які загрожують жителям американських міст.

Це прихильники Байдена. Якщо він переможе, вони будуть керувати урядом. Але ми ніколи не дамо йому шанс зробити це,

– запевнив Трамп.

Зверніть увагу! Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден готовий вийти на дебати із своїм опонентом – республіканцем Дональдом Трампом. Раніше він відкидав такі пропозиції.

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