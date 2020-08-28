Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден готовий вийти на дебати із своїм опонентом – республіканцем Дональдом Трампом. Раніше він відкидав такі пропозиції

Чинний президент США Дональд Трамп неодноразово викликав Байдена на дебати, однак той ігнорував пропозиції. Але 28 серпня в ефірі телеканалу MSNBC Байден прийняв виклик.

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Я збираюся дебатувати з ним. Я буду фактчекером (людиною, яка перевіряє правдивість фактів – 24 канал) на сцені під час дебатів з ним,

– заявив опонент Трампа.

Перед тим спікер палати представників Ненсі Пелосі виступала проти проведення дебатів. Вона стверджувала, що Трамп буде поводитися на них негідно. Водночас коли саме відбудуться дебати, поки невідомо.

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