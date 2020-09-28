Президент США Дональд Трамп протягом 10 років не платив федеральний прибутковий податок. У 2016 і 2017 році він перевів до Мінфіну за цією статтею лише 750 доларів.

Американська газета The New York Times отримала дані про податки Трампа за понад 20 років, включаючи інформацію про "сотні" компаній його бізнес-імперії.

До речі Рідна племінниця Трампа звинуватила його в багатомільйонних розкраданнях

Що відомо про розслідування щодо податків Трампа

У 2016 році, коли Трамп став президентом, він заплатив лише 750 доларів прибуткового податку, і таку ж суму у 2017 році.

Він взагалі не сплачував прибутковий податок за десять з останніх 15 років. Трамп повідомляв про те, що втрачає більше, ніж заробляє,

– мовиться в публікації.

Повідомлення газети про те, що він з 2001 по 2015 рік не сплачував прибутковий податок, сам президент США назвав "тотальним фейком".

Що цьому передувало

Нещодавно Верховний суд США зобов'язав Трампа розкрити фінансові звіти та передати їх прокурору Нью-Йорка.

На початку травня 2019 року Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій Трампа.

Зверніть увагу! Раніше племінниця американського президента Дональда Трампа подала проти нього позов до Верховного суду штату Нью-Йорк. Мері Трамп звинувачує свого дядька у викраденні десятків мільйонів доларів.

Актуально Вибори у США 2020: Трамп проти Байдена – оновлені рейтинги та останні новини