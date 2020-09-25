Племінниця американського президента Дональда Трампа подала проти нього позов до Верховного суду штату Нью-Йорк. Мері Трамп звинувачує свого дядька у викраденні десятків мільйонів доларів.

Загалом позов стосується не лише Дональда, а й Мерієн і покійного Роберта Трампів, повідомляє The New York Times.

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Позов Мері Трамп стосується буцімто шахрайської схеми, внаслідок якої покійний Фред Трама – батько Мері й рідний брат Дональда – позбувся частки спадщини, яку залишив їхній батько – Фред Крісті Трамп.

Мері звинувачує двох своїх дядьків і двох тіток у тому, що після смерті її батька вони хоч і взяли її під опіку, але не дбали про 16-річну дівчину, а лише виманювали гроші, які їй залишив батько.

Мері Трамп заявила, що її в 1999 році змусили підписати угоду, внаслідок якої позбавили спадку в кілька десятків мільйонів доларів. Вона вважає, що це було зроблено злочинним шляхом.

Коротко про Мері Трамп: