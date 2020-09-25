Рідна племінниця Трампа звинуватила його в багатомільйонних розкраданнях
Племінниця американського президента Дональда Трампа подала проти нього позов до Верховного суду штату Нью-Йорк. Мері Трамп звинувачує свого дядька у викраденні десятків мільйонів доларів.
Загалом позов стосується не лише Дональда, а й Мерієн і покійного Роберта Трампів, повідомляє The New York Times.
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Позов Мері Трамп стосується буцімто шахрайської схеми, внаслідок якої покійний Фред Трама – батько Мері й рідний брат Дональда – позбувся частки спадщини, яку залишив їхній батько – Фред Крісті Трамп.
Мері звинувачує двох своїх дядьків і двох тіток у тому, що після смерті її батька вони хоч і взяли її під опіку, але не дбали про 16-річну дівчину, а лише виманювали гроші, які їй залишив батько.
Мері Трамп заявила, що її в 1999 році змусили підписати угоду, внаслідок якої позбавили спадку в кілька десятків мільйонів доларів. Вона вважає, що це було зроблено злочинним шляхом.
Коротко про Мері Трамп:
- Мері Трамп є дипломованою психологинею. Вона каже, що її дядько Дональд Трамп не здатен співпереживати людям. Ба більше, він, мовляв, усе життя проявляв готовність обманювати людей задля власних інтересів.
- У липні 2020 року Мері випустила книгу про свого дядька, в якій украй негативно висловлюється щодо нього. Книга отримала назву "Занадто багато й завжди мало: Як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину у світі".