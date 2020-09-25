Президента США Дональда Трампа та Меланію Трамп освистали під час прощання з суддею Верховного суду Рут Гінзбург, яка 18 вересня померла від раку. Церемонія прощання з легендарною суддею проходить у Вашингтоні.

Попрощатися з Гінзбург Трамп та його дружина Меланія прибули 24 вересня. Про це у своєму твітері повідомляє CNN.

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Президент США часто з'являється на офіційних подіях без захисної маски. Однак на прощанні з Гінзбург Трамп, вочевидь, вирішив не легковажити. Разом з першою леді вони прийшли у чорних захисних масках.

Коли президент та перша леді підійшли до труни з тілом судді, обурені люди закричали "геть". Хвилину послухавши скандування, Трамп разом з дружиною пішли до лімузина, який відвіз їх у Білий дім.

President Trump and first lady Melania Trump paid their respects to Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg as a crowd booed and chanted "Vote him out." https://t.co/ANf1IQgLss pic.twitter.com/b6izGEjHPP — CNN (@CNN) September 24, 2020

Що відомо про прощання з Гінзбург

Церемонія прощання з Гінзбург розпочалася 23 вересня біля будівлі Верховного суду в Вашингтоні.

Через пандемію коронавірусу тіло судді виставили не у приміщенні, а на вулиці.

Попрощатися з легендарною Гінзбург прийшли сотні людей.

25 вересня тіло судді перенесуть у Капітолій. Там відбудеться закрита церемонія прощання.

Приватне поховання Гінзбург відбудеться наступного тижня у Вірджинії.

Хто така Рут Гінзбург