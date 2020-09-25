Трампа та його дружину освистали біля труни з тілом судді Гінзбург: відео
Президента США Дональда Трампа та Меланію Трамп освистали під час прощання з суддею Верховного суду Рут Гінзбург, яка 18 вересня померла від раку. Церемонія прощання з легендарною суддею проходить у Вашингтоні.
Попрощатися з Гінзбург Трамп та його дружина Меланія прибули 24 вересня. Про це у своєму твітері повідомляє CNN.
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Президент США часто з'являється на офіційних подіях без захисної маски. Однак на прощанні з Гінзбург Трамп, вочевидь, вирішив не легковажити. Разом з першою леді вони прийшли у чорних захисних масках.
Коли президент та перша леді підійшли до труни з тілом судді, обурені люди закричали "геть". Хвилину послухавши скандування, Трамп разом з дружиною пішли до лімузина, який відвіз їх у Білий дім.
Що відомо про прощання з Гінзбург
- Церемонія прощання з Гінзбург розпочалася 23 вересня біля будівлі Верховного суду в Вашингтоні.
- Через пандемію коронавірусу тіло судді виставили не у приміщенні, а на вулиці.
- Попрощатися з легендарною Гінзбург прийшли сотні людей.
- 25 вересня тіло судді перенесуть у Капітолій. Там відбудеться закрита церемонія прощання.
- Приватне поховання Гінзбург відбудеться наступного тижня у Вірджинії.
Хто така Рут Гінзбург
- Гінзбург стала другою в історії США жінкою-суддею Верховного суду.
- Упродовж свого життя Гінзбург боролася за права жінок та проти сексизму. Її стараннями жінки здобули право вступати до Військового університету Вірджинії.
- Гінзбург виступала за легалізацію одностатевих шлюбів, а також відстоювала право жінок на аборти.
- У 2015 році біографія Гінзбург "Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg" увійшла до списку бестселерів вже наступного дня після виходу.
- Документальна стрічка про життя Гінзбург стала найкасовішим фільмом літа 2018 року.
- Гінзбург померла 18 вересня 2020 року від раку.