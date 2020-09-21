Вибори у США через 2 місяці. Поки неясно, хто і з яким відривом стане президентом, і чи будуть у разі чого результати голосування оскаржувати в суді (Трамп натякав на таку можливість). Яка подія змінила хід американських виборів-2020?

Померла Рут Бейдер Гінзбург, верховна суддя США, яка для багатьох була іконою боротьби за права людини. Їй було 87 і вона тривалий час боролась із раком. Символічно, що Гінзбург була єврейкою і відійшла на сам єврейський новий рік, Рош га-Шана. В цю ніч під Верховним судом у Вашингтоні зібрались люди, щоб вшанувати її пам'ять.



Рут Бейдер Гінзбург / Фото Court of the United States

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Верховний суд США стане ще більш консервативним?

Але смерть Гінзбург відкриває ще одне критично важливе питання перед виборами. Без перебільшень. Справа в тому, що зараз у Верховному суді залишилось 3 ліберальних судді та 5 консервативних. Верховних суддів номінує президент, після чого їх пожиттєво затверджує Сенат.