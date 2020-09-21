Гаряча фаза передвиборчих перегонів у США: що може зробити Трамп наостанок?
Вибори у США через 2 місяці. Поки неясно, хто і з яким відривом стане президентом, і чи будуть у разі чого результати голосування оскаржувати в суді (Трамп натякав на таку можливість). Яка подія змінила хід американських виборів-2020?
Померла Рут Бейдер Гінзбург, верховна суддя США, яка для багатьох була іконою боротьби за права людини. Їй було 87 і вона тривалий час боролась із раком. Символічно, що Гінзбург була єврейкою і відійшла на сам єврейський новий рік, Рош га-Шана. В цю ніч під Верховним судом у Вашингтоні зібрались люди, щоб вшанувати її пам'ять.
Рут Бейдер Гінзбург / Фото Court of the United States
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Верховний суд США стане ще більш консервативним?
Але смерть Гінзбург відкриває ще одне критично важливе питання перед виборами. Без перебільшень. Справа в тому, що зараз у Верховному суді залишилось 3 ліберальних судді та 5 консервативних. Верховних суддів номінує президент, після чого їх пожиттєво затверджує Сенат.
Для цього треба 51 голос зі 100. Нагадаю, що Сенат зараз контролюють республіканці, і всі голоси в них є. Тобто у них зараз з'явилась ідеальна нагода пожиттєво призначити свого консервативного 9-го суддю, і змістити баланс 3 на 6 – можливо, на не один десяток років.
Від Верховного суду залежать питання найвищої важливості. Він вирішував легалізацію одностатевих шлюбів, законність абортів, критичні міграційні питання, а у 2000 році – хто буде президентом США, коли різниця між Бушем і Гором звелась всього до кількох сотень голосів.
Президентські вибори в США-2020: що Трамп може залишити після себе?
Вибори у США через 2 місяці. Поки неясно, хто і з яким відривом стане президентом, і чи будуть у разі чого результати голосування оскаржувати в суді (Трамп натякав на таку можливість).
Неясно також, чи втримають республіканці більшість у Сенаті. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл після смерті Гінзбург заявив, що партія підтримає будь-якого кандидата, якого Трамп номінує у Верховний суд – щоб Сенат затвердив його ще до виборів.
Демократи виступили категорично проти. Вони кажуть, що цього не можна робити до виборів – щоб дати можливість американському народу сказати своє слово. І щоб нового суддю номінував уже новообраний (або переобраний) президент. Якщо їм вдасться це відстояти, 3 листопада голос американців матиме ще більшу вагу – разом із президентом вони по суті обиратимуть і нового верховного суддю. Ліберального чи консервативного. І не на 4 роки, а пожиттєво.
Передвиборча боротьба входить в свою нову фазу. Тут буде ще цікавіше, ніж до цього.
R.I.P. Ruth Bader Ginsburg.