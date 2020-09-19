Пакунок зі смертельним рицином: у США попередили спробу отруїти Трампа – ЗМІ
Невідомі надіслали президенту США Дональда Трампа пакунок, в якій була смертельна отрута рицин. Правоохоронцям вдалось вчасно перехопити небезпечний "вантаж".
Інформацію про пакунок з отрутою для Трампа повідомило американське видання CNN.
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Що відомо про спробу отруєння Трампа
- У посилці був ріцин, яку науковці називають найнебезпечнішою рослинною отрутою. Наявність ріцину в посилці підтвердили два тести.
- Телеканал уточнює, що пакунок, який проходив попередню перевірку за стінами Білого дому, був перехоплений співробітниками правоохоронних органів.
- Там також додали, розслідуванням інциденту займеться ФБР і Секретна служба охорони президента.
CNN наразі не наводить офіційних коментарів Білого дому щодо цього інциденту.
Що таке рицин і як він діє?Це високотоксична речовина, яку часто використовують терористи. Отруту можна використовувати у вигляді порошку, гранулах, пару чи кислоти.
При потраплянні в організм отрута викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотечу шлунку та кишечника. Після цього в людини відмовляє печінка, селезінка та нирки. Відтак, наступає смерть в результаті колапсу системи кровообігу.