Невідомі надіслали президенту США Дональда Трампа пакунок, в якій була смертельна отрута рицин. Правоохоронцям вдалось вчасно перехопити небезпечний "вантаж".

Інформацію про пакунок з отрутою для Трампа повідомило американське видання CNN.

До речі Російський спецагент намагався отруїти мера Праги: як на скандал реагують у Кремлі

Що відомо про спробу отруєння Трампа

У посилці був ріцин, яку науковці називають найнебезпечнішою рослинною отрутою. Наявність ріцину в посилці підтвердили два тести.

Телеканал уточнює, що пакунок, який проходив попередню перевірку за стінами Білого дому, був перехоплений співробітниками правоохоронних органів.

Там також додали, розслідуванням інциденту займеться ФБР і Секретна служба охорони президента.

CNN наразі не наводить офіційних коментарів Білого дому щодо цього інциденту.

Що таке рицин і як він діє? Це високотоксична речовина, яку часто використовують терористи. Отруту можна використовувати у вигляді порошку, гранулах, пару чи кислоти.



При потраплянні в організм отрута викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотечу шлунку та кишечника. Після цього в людини відмовляє печінка, селезінка та нирки. Відтак, наступає смерть в результаті колапсу системи кровообігу.

Зверніть увагу! Наприкінці квітня цього року в Чехії стався скандал з отруєнням мера Праги. На нього готувався замах: з Росії для нього привезли отруту рицин. Згодом у цьому підозрювали одного з російських дипломатів, який працював на спецслужби РФ.