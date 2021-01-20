Дональд Трамп хоче створити нову політичну партію. У такий спосіб він планує зберегти свій вплив у політичному житті країни після того, як покине Білий дім.

Трамп замислився про таку ідею напередодні інавгурації Джозефа Байдена. Він нібито обговорював це з декількома помічниками й іншими людьми з його оточення. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

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Трамп планує назвати нову політсилу "Партією патріотів". У Білому домі наразі відмовилися коментувати інформацію.

Для створення нової партії необхідно мати багато часу та ресурсів. Наразі невідомо, наскільки серйозно налаштований Трамп і чи має він можливості для створення політсили.

Довідка. У Вашингтоні 6 січня трапились масові заворушення. Прихильники Трампа прийшли до Капітолія та влаштували штурм. Детальніше про події читайте за посиланням

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