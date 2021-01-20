Трамп планує створити власну партію, відома ймовірна назва, – ЗМІ
Дональд Трамп хоче створити нову політичну партію. У такий спосіб він планує зберегти свій вплив у політичному житті країни після того, як покине Білий дім.
Трамп замислився про таку ідею напередодні інавгурації Джозефа Байдена. Він нібито обговорював це з декількома помічниками й іншими людьми з його оточення. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
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Трамп планує назвати нову політсилу "Партією патріотів". У Білому домі наразі відмовилися коментувати інформацію.
Для створення нової партії необхідно мати багато часу та ресурсів. Наразі невідомо, наскільки серйозно налаштований Трамп і чи має він можливості для створення політсили.
Розкол республіканської партії у США: що відомо
- Непорозуміння у республіканській партії США виникли після перемоги Джо Байдена на виборах. Трамп закликав людей вийти на протест, через що трапився штурм Капітолію та загинули люди. Після цього деякі підтримали Трампа, а деякі засудили.
- Відомо, що Дональд Трамп в останні дні перебування на посаді конфліктував з декількома однопартійцями, зокрема з лідером сенатської більшості Мітчем Макконнеллом. Останній переконував, що Трамп необхідно оголосити імпічмент.
- Попри це, Трамп має також багато прихильників у республіканській партії. Здебільшого це ті люди, які прийшли у політику після перемоги Трампа у 2016 році.
- Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик також припускав, що Трамп може створити власну політсилу. Однак він розповів, що в цьому можуть виникнути певні проблеми – детальніше тут.
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