Дональд Трамп хочет создать новую политическую партию. Таким образом он планирует сохранить свое влияние в политической жизни страны после того, как покинет Белый дом.

Трамп задумался о такой идее накануне инаугурации Джозефа Байдена. Он якобы обсуждал это с несколькими помощниками и другими людьми из его окружения. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Трамп планирует назвать новую политсилу "Партией патриотов". В Белом доме пока отказались комментировать информацию.

Для создания новой партии необходимо иметь много времени и ресурсов. Пока неизвестно, насколько серьезно настроен Трамп и имеет ли он возможности для создания политсилы.

Справка. В Вашингтоне 6 января произошли массовые беспорядки. Сторонники Трампа пришли к Капитолию и устроили штурм. Подробнее о событиях читайте по ссылке.

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