Трамп планирует создать собственную партию, известно вероятное название, – СМИ
Дональд Трамп хочет создать новую политическую партию. Таким образом он планирует сохранить свое влияние в политической жизни страны после того, как покинет Белый дом.
Трамп задумался о такой идее накануне инаугурации Джозефа Байдена. Он якобы обсуждал это с несколькими помощниками и другими людьми из его окружения. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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Трамп планирует назвать новую политсилу "Партией патриотов". В Белом доме пока отказались комментировать информацию.
Для создания новой партии необходимо иметь много времени и ресурсов. Пока неизвестно, насколько серьезно настроен Трамп и имеет ли он возможности для создания политсилы.
Раскол Республиканской партии в США: что известно
- Недоразумения в Республиканской партии США возникли после победы Джо Байдена на выборах. Трамп призвал людей выйти на протест, из-за чего случился штурм Капитолия и погибли люди. После этого некоторые поддержали Трампа, а некоторые осудили.
- Известно, что Дональд Трамп в последние дни пребывания на посту конфликтовал с несколькими однопартийцами, в частности с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом. Последний убеждал, что Трампу необходимо объявить импичмент.
- Несмотря на это, Трамп имеет также много сторонников в Республиканской партии. В основном это те люди, которые пришли в политику после победы Трампа в 2016 году.
- Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик также предполагал, что Трамп может создать собственную политсилу. Однако он рассказал, что в этом могут возникнуть определенные проблемы – подробнее здесь.
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