Дональд Трамп в 2019 году предлагал Ким Чен Ыну воспользоваться президентским самолетом для полета в Северную Корею. Речь идет о последней встрече американского и северокорейского лидера во Вьетнаме.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на слова экс-советника 45 президента Америки по национальной безопасности Мэтью Поттингера. Бывший сотрудник администрации Трампа добавил, что это якобы несколько шокировало дипломатов.

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В феврале 2019 года во Вьетнаме состоялась вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По завершению бывший глава Белого Дома предложил ему полететь в Северную Корею самолетом Air Force One (военно-воздушных сил США – 24 канал).

По словам Мэтью Поттингера, Трамп знал, что лидер КНДР собирается возвращаться домой поездом через Китай. Поэтому таким образом хотел, чтобы Ким Чен Ын потратил на поездку значительно меньше времени.

Я могу вернуть вас домой за 2 часа,

– заявил экс-президент США.

Однако бывший его советник по вопросам национальной безопасности сообщил, якобы северокорейский лидер отказался от такого предложения.



Встреча Трампа и Ким Чен Ына / Фото AFP

Трамп трижды встречался с лидером Северной Кореи

За время президентства Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном.

► Впервые лидеры США и КНДР провели встречу 12 июня 2018 года. Событие состоялось в рамках саммита, который проходил в Сингапуре. Тогда они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

► Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла в феврале 2019 года уже во вьетнамском городе Ханой. Руководители государств не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия. Кроме этого, они завершили свои переговоры раньше, чем планировалось, а также отменили совместный обед.

► В последний раз они встретились в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей в июне 2019 года. И договорились о возобновлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме.