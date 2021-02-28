2021 год начался в США с протестов. Сторонники Дональда Трампа захватили Капитолий, чтобы не дать Конгрессу объявить результаты выборов. Более 300 человек предъявили обвинения в этих правонарушениях.

Исполняющий обязанности министра юстиции США Меррик Гарленд заявил, что по меньшей мере 280 участников протеста арестованы.

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Что известно о расследовании захвата Капитолия

Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены,

– заявил он.

Участников акции неповиновения обвиняют в:

незаконное проникновение в здание американского Конгресса;

нападение на сотрудников полиции;

есть и обвинения в более серьезных преступлениях. Например, организации заговора и совершении актов насилия.

Среди беспорядков были члены нескольких правых группировок милиции, включая "Гордых парней" и "Три процента".

Что надо знать о штурме Капитолия

Результаты президентских выборов должны были объявить 6 января 2021 года.

Днем разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь. Они проломили ограду и под вечер прорвались в середину Капитолия.

Протестующие разбивали окна, разрушали мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное. Таким образом стало понятно, что это не мирный протест.

Позже началась стрельба. Умерло 5 человек, ранены несколько полицейских.

7 января на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства стал Джозеф Байден.

Беспорядки в США / инфографика 24 канала