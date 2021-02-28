Более 300 американцам, захватывавшим Капитолий, предъявили обвинение
2021 год начался в США с протестов. Сторонники Дональда Трампа захватили Капитолий, чтобы не дать Конгрессу объявить результаты выборов. Более 300 человек предъявили обвинения в этих правонарушениях.
Источник:The Hill
Исполняющий обязанности министра юстиции США Меррик Гарленд заявил, что по меньшей мере 280 участников протеста арестованы.
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Что известно о расследовании захвата Капитолия
Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены,
– заявил он.
Участников акции неповиновения обвиняют в:
- незаконное проникновение в здание американского Конгресса;
- нападение на сотрудников полиции;
- есть и обвинения в более серьезных преступлениях. Например, организации заговора и совершении актов насилия.
Среди беспорядков были члены нескольких правых группировок милиции, включая "Гордых парней" и "Три процента".
Что надо знать о штурме Капитолия
- Результаты президентских выборов должны были объявить 6 января 2021 года.
- Днем разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь. Они проломили ограду и под вечер прорвались в середину Капитолия.
- Протестующие разбивали окна, разрушали мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное. Таким образом стало понятно, что это не мирный протест.
- Позже началась стрельба. Умерло 5 человек, ранены несколько полицейских.
- 7 января на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства стал Джозеф Байден.
Беспорядки в США / инфографика 24 канала
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