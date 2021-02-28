В США трое полицейских подорвались в пустом доме
В американском штате Канзас офицеры полиции проверяли пустой дом. В помещении сдетонировало неизвестное взрывное устройство, трое офицеров пострадали.
Источник:Fox News
Инцидент произошел в городе Уичито. Правоохранителей направили проверить нежилое помещение в одном из районов.
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Одного из пострадавших уже выписали
Взрыв прогремел почти сразу, как полицейские зашли в дом. Всех трех офицеров пришлось госпитализировать. У двоих из них – нетяжелые травмы, еще у одного – состояние значительно хуже, однако стабильное
Через несколько часов пребывания в больнице одного из пострадавших даже выписали.
Я посетил в больнице двух офицеров, которые пострадали. Они в хорошем духе и ценят всю поддержку, которая поступает. Мы молимся за скорейшее выздоровление,
– написал в твиттере шеф полиции Уичито Гордон Рамзи.
Для осмотра дома использовали дроны и роботов
Пока проводят расследование взрыва и выясняют, что именно сдетонировало в доме и кто принес туда это устройство. Над этим работают взрывотехники и агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В частности, для осмотра дома применяли роботов и дроны.
Смотрите на карте, где расположен город Уичито:
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