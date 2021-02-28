В американском штате Канзас офицеры полиции проверяли пустой дом. В помещении сдетонировало неизвестное взрывное устройство, трое офицеров пострадали.

Инцидент произошел в городе Уичито. Правоохранителей направили проверить нежилое помещение в одном из районов.

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Одного из пострадавших уже выписали

Взрыв прогремел почти сразу, как полицейские зашли в дом. Всех трех офицеров пришлось госпитализировать. У двоих из них – нетяжелые травмы, еще у одного – состояние значительно хуже, однако стабильное

Через несколько часов пребывания в больнице одного из пострадавших даже выписали.

Я посетил в больнице двух офицеров, которые пострадали. Они в хорошем духе и ценят всю поддержку, которая поступает. Мы молимся за скорейшее выздоровление,

– написал в твиттере шеф полиции Уичито Гордон Рамзи.

Visited the two injured officers who are still undergoing care and treatment at area hospitals. Their spirits are good and appreciate the support they are receiving. We are praying for a speedy recovery. — Police Chief Gordon Ramsay (@chieframsay) February 28, 2021

Для осмотра дома использовали дроны и роботов

Пока проводят расследование взрыва и выясняют, что именно сдетонировало в доме и кто принес туда это устройство. Над этим работают взрывотехники и агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В частности, для осмотра дома применяли роботов и дроны.

Смотрите на карте, где расположен город Уичито: