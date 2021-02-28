В американському штаті Канзас офіцери поліції перевіряли порожній будинок. У приміщенні здетонував невідомий вибуховий пристрій, троє офіцерів постраждали.

Інцидент стався у місті Вічіта. Правоохоронців направили перевірити нежитлове приміщення у одному з районів.

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Одного з постраждалих вже виписали

Вибух пролунав майже одразу, як поліцейські зайшли в будинок. Усіх трьох офіцерів довелось госпіталізувати. У двох з них – неважкі травми, ще у одного – стан значно гірший, проте стабільний

Через кілька годин перебування у лікарні одного з потерпілих навіть виписали.

Я відвідав у лікарні двох офіцерів, які постраждали, Вони у гарному дусі та цінять усю підтримку, яка надходить. Ми молимось за швидке одужання,

– написав у твіттері шеф поліції Вічіти Гордон Рамзі.

Visited the two injured officers who are still undergoing care and treatment at area hospitals. Their spirits are good and appreciate the support they are receiving. We are praying for a speedy recovery. — Police Chief Gordon Ramsay (@chieframsay) February 28, 2021

Для огляду будинку використали дрони та роботів

Поки що проводять розслідування вибуху і з'ясовують, що саме здетонувало у будинку і хто приніс туди цей пристрій. Над цим працюють вибухотехніки та агенти Бюро з контролю за оборотом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин. Зокрема, для огляду будинку застосовували роботів та дрони.

Дивіться на карті, де розташована Вічіта: