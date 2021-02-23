У Техасі прогримів потужний вибух: поїзд зіткнувся з вантажівкою – фото, відео
В американському місті Камерон, що у штаті Техас, 23 лютого прогримів потужний вибух та спалахнула пожежа. Поїзд з пальним і вугіллям зійшов з рейок та зіткнувся з вантажівкою.
Джерело:KCEN TV
Над місцем інциденту у небо здійнялася хмара чорного диму, а полум'я від пожежі сягає десятків метрів.
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Потужний вибух у Техасі: що відомо
- У місті Камерон 23 лютого прогриміли сильні вибухи. Трапилося це після зіткнення поїзда, який перевозив пальне та вугілля, з вантажівкою.
- Наразі інформації про загиблих чи потерпілих немає. Ймовірно, водію фури та машиністові поїзда вдалося вижити.
- У результаті інциденту згорів щонайменше 1 будинок.
- Поліція евакуювала мешканців найближчих будинків і просить людей уникати місця події.
- Там вже працюють екстрені служби. Пожежники намагаються ліквідувати займання.
Потужний вибух у Техасі: дивіться відео
Інцидент стався у місті Камерон, що в Техасі: дивіться карту
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