Житель Техасу Раян Сівлі врятував зі снігової пастки приблизно 500 автомобілів. Допомагав героєві техаських доріг його позашляховик на прізвисько "Звір".

Свою акцію добра чоловік розпочав у День Валентина – 14 лютого.

Актуально Бурульки у квартирах та замерзлі автомобілі: у Техасі лютують аномальні морози – вражаючі фото

Сівлі їхав до крамниці на своєму "Звіру". Коли чоловік побачив автомобілі, які застрягли на узбіччі дороги, він не зміг проїхати повз. Побачене Сівлі описав як "море машин". Люди просто застрягли у заметах та навіть канавах.

На щастя, Сівлі мав з собою важке спорядження – серед них гаки, ланцюги та евакуаційні ремені. Чоловік вирішив допомогти постраждалим. Він чіпляв легковики до свого "Звіра" та витягував їх із кучугур.

Наступного тижня Сівлі врятував ще 98 водіїв.

Після однієї людини я допоміг трьом, п'ятьом водіям. На 434 машині я припинив рахувати. Стільки людей досі залишаються в заметах,

– розповів Сівлі.

Тепер чоловік щодня отримує декілька сотень повідомлень із проханням про допомогу.

Сівлі зізнається: він робить це, бо сподівається, що одного разу допоможуть йому. Минулого року під час нещасного випадку Сівлі зламав тазову кістку. Тепер він не може ходити понад 2 години на день. Однак він може їздити на улюбленому "Звірові" і рятувати людей.

Зверніть увагу! Джо Байден оголосив штат Техас зоною стихійного лиха. Причиною стали люті морози та потужні снігопади.