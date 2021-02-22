Житель Техаса Райан Сивли спас из снежной ловушки около 500 автомобилей. Помогал герою техасских путей его внедорожник по прозвищу "Зверь".

Свою акцию добра мужчина начал в День Валентина – 14 февраля.

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Сивли ехал в магазин на своем "Звере". Когда мужчина увидел автомобили, которые застряли на обочине дороги, он не смог проехать мимо. Увиденное Сивли описал как "море машин". Люди просто застряли в сугробах и даже канавах.

К счастью, Сивли имел с собой тяжелое снаряжение – среди них крюки, цепи и эвакуационные ремни. Мужчина решил помочь пострадавшим. Он цеплял легковушки к своему "Зверю" и вытаскивал их из сугробов.

На следующей неделе Сивли спас еще 98 водителей.

После одного человека я помог трем, пяти водителям. На 434 машине я прекратил считать. Столько людей до сих пор остаются в сугробах,

– рассказал Сивли.

Теперь человек ежедневно получает несколько сотен сообщений с просьбой о помощи.

Сивли признается он делает это, потому что надеется, что однажды помогут ему. В прошлом году во время несчастного случая Сивли сломал тазовую кость. Теперь он не может ходить более 2 часов в день. Однако он может ездить на любимом "Звере" и спасать людей.

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