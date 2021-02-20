Люті морози та потужні снігопади у Техасі: Байден оголосив штат зоною стихійного лиха
Президент США Джо Байден оголосив штат Техас зоною стихійного лиха. У регіоні фіксують аномальну погоду – люті морози та сильні сніжні бурі.
Джерело:пресслужба Білого дому
Глава держави дав розпорядження федеральним службам посилити заходи влади штату щодо відновлення районів, постраждалих від негоди. Відповідний указ американський президент підписав у суботу, 20 лютого.
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Техас отримає кошти з федерального бюджету
Допомога може включати:
- гранти на тимчасове житло та ремонт осель мешканців;
- позики для покриття незастрахованих майнових втрат;
- інші програми, що допомагають приватним особам та власникам підприємств оговтатися від наслідків катастрофи.
Хто отримає фінансування:
- державні структури;
- органам місцевого самоврядування;
- окремі приватні некомерційним організаціям.
Федеральне фінансування також спрямують на надзвичайні заходи у зв'язку зі стихійним лихом.
У разі необхідності будуть виділені додаткові кошти.
Важка ситуація у США: що відомо
- Через негоду у Техасі мільйони людей залишилися без електроенергії та питної води. Місцеві чиновники радять людям кип'ятити воду перед її споживанням.
- У багатьох містах США фіксують найнижчі температурні рекорди за останні десятиліття.
- Всередині будинків мешканців Техасу утворюються бурульки, а вода у кранах просто замерзає.
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