Президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия. В регионе фиксируют аномальную погоду – морозы и сильные снежные бури.

Глава государства дал распоряжение федеральным службам усилить меры властей штата по восстановлению районов, пострадавших от непогоды. Соответствующий указ американский президент подписал в субботу, 20 февраля.

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Техас получит средства из федерального бюджета

Помощь может включать:

гранты на временное жилье и ремонт жилищ жильцов;

займы для покрытия незастрахованных имущественных потерь;

другие программы, помогающие частным лицам и владельцам предприятий оправиться от последствий катастрофы.

Кто получит финансирование:

государственные структуры;

органы местного самоуправления;

отдельные частные некоммерческие организации.

Федеральное финансирование также направят на чрезвычайные меры в связи со стихийным бедствием.

В случае необходимости будут выделены дополнительные средства.

Тяжелая ситуация в США: что известно

Из-за непогоды в Техасе миллионы людей остались без электроэнергии и питьевой воды. Местные чиновники советуют людям кипятить воду перед ее потреблением.

Во многих городах США фиксируют самые низкие температурные рекорды за последние десятилетия.

Внутри домов жителей Техаса образуются сосульки, а вода в кранах просто замерзает.

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