Сильные морозы и мощные снегопады в Техасе: Байден объявил штат зоной стихийного бедствия
Президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия. В регионе фиксируют аномальную погоду – морозы и сильные снежные бури.
Источник:пресс-служба Белого дома
Глава государства дал распоряжение федеральным службам усилить меры властей штата по восстановлению районов, пострадавших от непогоды. Соответствующий указ американский президент подписал в субботу, 20 февраля.
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Техас получит средства из федерального бюджета
Помощь может включать:
- гранты на временное жилье и ремонт жилищ жильцов;
- займы для покрытия незастрахованных имущественных потерь;
- другие программы, помогающие частным лицам и владельцам предприятий оправиться от последствий катастрофы.
Кто получит финансирование:
- государственные структуры;
- органы местного самоуправления;
- отдельные частные некоммерческие организации.
Федеральное финансирование также направят на чрезвычайные меры в связи со стихийным бедствием.
В случае необходимости будут выделены дополнительные средства.
Тяжелая ситуация в США: что известно
- Из-за непогоды в Техасе миллионы людей остались без электроэнергии и питьевой воды. Местные чиновники советуют людям кипятить воду перед ее потреблением.
- Во многих городах США фиксируют самые низкие температурные рекорды за последние десятилетия.
- Внутри домов жителей Техаса образуются сосульки, а вода в кранах просто замерзает.
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