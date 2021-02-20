В The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты указали, что в Соединенных Штатах Америки минимум в семи штатах из-за непогоды жизни потеряли 47 человек.

Наибольшее число погибших от морозов и снегопадов зафиксировали в штате Техас – 30 человек. И эти цифры еще не окончательные – спасатели говорят, что жертв может быть значительно больше.

Обратите внимание Сосульки в квартирах и замерзшие автомобили: в Техасе бушуют аномальные морозы – впечатляющие фото

Что известно о необычной непогоде в США

По последним данным, из-за снежной бури более 300 тысяч жителей Техаса потеряли доступ к электроэнергии, 260 тысяч – лишены водопроводной воды. Власти обещают восстановить коммунальную сферу после выходных.

Однако на значительной части территории штата все еще стоят аномальные для этих мест морозы, и они имеют трагические последствия:

Известно о попытках некоторых людей греться в машинах. Из-за этого уже зафиксировали несколько смертей от отравления угарным газом.

С другой стороны, попытки греться дома – у каминов, газовых плит или генераторов – вызвали ряд пожаров, в которых гибли люди.

Люди гибнут и от изнеможения, проваливания под лед, отсутствия доступа к продуктам, медицинской помощи, блокировки домов снегом и тому подобного. Самому младшему из опознанных погибших 18 лет, самому старшему – 85.

Непогода бушует и в штате Орегон. Там сотни тысяч людей сейчас без света в регионе объявили чрезвычайное положение.