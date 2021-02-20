В США из-за снежной бури погибли по меньшей мере 47 человек
В The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты указали, что в Соединенных Штатах Америки минимум в семи штатах из-за непогоды жизни потеряли 47 человек.
Источник:The Washington Post
Наибольшее число погибших от морозов и снегопадов зафиксировали в штате Техас – 30 человек. И эти цифры еще не окончательные – спасатели говорят, что жертв может быть значительно больше.
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Что известно о необычной непогоде в США
По последним данным, из-за снежной бури более 300 тысяч жителей Техаса потеряли доступ к электроэнергии, 260 тысяч – лишены водопроводной воды. Власти обещают восстановить коммунальную сферу после выходных.
Однако на значительной части территории штата все еще стоят аномальные для этих мест морозы, и они имеют трагические последствия:
- Известно о попытках некоторых людей греться в машинах. Из-за этого уже зафиксировали несколько смертей от отравления угарным газом.
- С другой стороны, попытки греться дома – у каминов, газовых плит или генераторов – вызвали ряд пожаров, в которых гибли люди.
Люди гибнут и от изнеможения, проваливания под лед, отсутствия доступа к продуктам, медицинской помощи, блокировки домов снегом и тому подобного. Самому младшему из опознанных погибших 18 лет, самому старшему – 85.
Непогода бушует и в штате Орегон. Там сотни тысяч людей сейчас без света в регионе объявили чрезвычайное положение.
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