У The Washington Post з посиланням на власні підрахунки вказали, що у Сполучених Штатах Америки щонайменше у семи штатах через негоду життя втратили 47 людей.

Найбільше число загиблих від морозів та снігопадів зафіксували у штаті Техас – 30 людей. І ці цифри ще не остаточні – рятувальники кажуть, що жертв може бути значно більше.

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Що відомо про незвичайну негоду в США

За останніми даними, через сніжну бурю понад 300 тисяч жителів Техасу втратили доступ до електроенергії, 260 тисяч – позбавлені водопровідної води. Влада обіцяє відновити комунальну сферу після вихідних.

Однак на значній частині території штату все ще стоять аномальні для цих місць морози, і вони мають трагічні наслідки:

Відомо про спроби деяких людей грітися в машинах. Через це вже зафіксували кілька смертей від отруєння чадним газом.

Через це вже зафіксували кілька смертей від отруєння чадним газом. З іншого боку, намагання грітися вдома – біля камінів, газових плит або генераторів – спричинили низку пожеж, у яких також гинули люди.

Люди гинуть і від знесилення, провалення під лід, відсутності доступу до продуктів, медичної допомоги, блокування будинків снігом тощо. Наймолодшому з опізнаних померлих 18 років, найстаршому – 85.

Негода лютує і в штаті Орегон. Там сотні тисяч людей зараз без світла, у регіоні оголосили надзвичайний стан.

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