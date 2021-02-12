Понад 100 автомобілів зіткнулися на трасі в Північному Техасі. В масштабній аварій загинули щонайменше п'ятеро осіб.

Також внаслідок інциденту постраждали десятки людей. Водночас дорога повністю заблокована.

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Деталі зіткнення

Аварія сталася на міжштатній автомагістралі 35-Захід на північ від центру міста Форт-Верт. Причиною масового зіткнення автомобілів рятувальники назвали зледеніння дороги після дощу. За ніч вода перетворила швидкісну трасу в суцільну ковзанку.



Аварія в Техасі / Фото Morgan Chesky



Масштабна ДТП / Фото Morgan Chesky



Автомобілі заблокували трасу / Фото Morgan Chesky

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9 — Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021

В лікарнях – 35 осіб

Представник пожежного управління Форт-Верта Майкл Дрівдал повідомив, що після ДТП до лікарень потрапило приблизно 35 осіб. За словами прессекретаря служби швидкої допомоги Метта Завадські, кількох постраждалих госпіталізували у критичному стані.



Масштабне зіткнення автомобілів / Фото The Dallas Morning News

Велика ДТП у Техасі: дивіться відео

Рятувальники досі шукають у спотворених автомобілях людей. Через характер події і кількість транспортних засобів процес евакуації машин займе кілька днів.

Щонайменше 5 осіб загинуло: дивіться відео



Понад 100 автомобілів зіткнулися / Фото The Dallas Morning News



Наслідки аварії / Фото The Dallas Morning News

Є припущення, що спочатку з управлінням не впоралося кілька автомобілів, а інші машини не змогли загальмувати через слизьку дорогу та скупчилися в місці аварії.

Зауважимо! Великі аварії сталися і в інших частинах штату. У них загинуло загалом ще не менше за 3 особи.



Рятувальники досі шукають людей / Фото Glen E. Ellman

Аварія в Техасі: дивіться відео