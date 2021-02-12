Больше 100 автомобилей столкнулись на трассе в Северном Техасе. В масштабной аварии погибли по меньшей мере пять человек.

Также в результате инцидента пострадали десятки людей. В то же время дорога полностью заблокирована.

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Детали столкновения

Авария произошла на межштатных автомагистрали 35-Запад к северу от центра города Форт-Верт. Причиной массового столкновения автомобилей спасатели назвали обледенение дороги после дождя. За ночь вода превратила скоростную трассу в сплошной каток.



Авария в Техасе / Фото Morgan Chesky



Масштабное ДТП / Фото Morgan Chesky



Автомобили заблокировали трассу / Фото Morgan Chesky

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9 — Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021

В больницах – 35 человек

Представитель пожарного управления Форт-Уэрта Майкл Дривдал сообщил, что после ДТП в больницы попало около 35 человек. По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, нескольких пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.



Масштабное столкновение автомобилей / Фото The Dallas Morning News

Крупное ДТП в Техасе: смотрите видео

Спасатели до сих пор ищут в изуродованных автомобилях людей. Из-за характера проишествия и количества транспортных средств процесс эвакуации машин займет несколько дней.

По меньшей мере 5 человек погибли: смотрите видео



Более 100 автомобилей столкнулись / Фото The Dallas Morning News



Последствия аварии / Фото The Dallas Morning News

Есть предположение, что сначала с управлением не справились несколько автомобилей, а другие машины не смогли затормозить из-за скользкой дороги и скопились в месте аварии.

Заметим! Крупные аварии произошли и в других частях штата. В них погибло в целом по меньшей мере 3 человека.



Спасатели до сих пор ищут людей / Фото Glen E. Ellman

Авария в Техасе: смотрите видео