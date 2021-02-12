В Техасе столкнулось более 100 автомобилей: погибли не менее 5 человек – фото, видео
Больше 100 автомобилей столкнулись на трассе в Северном Техасе. В масштабной аварии погибли по меньшей мере пять человек.
Источник:The Dallas Morning News
Также в результате инцидента пострадали десятки людей. В то же время дорога полностью заблокирована.
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Детали столкновения
Авария произошла на межштатных автомагистрали 35-Запад к северу от центра города Форт-Верт. Причиной массового столкновения автомобилей спасатели назвали обледенение дороги после дождя. За ночь вода превратила скоростную трассу в сплошной каток.
Авария в Техасе / Фото Morgan Chesky
Масштабное ДТП / Фото Morgan Chesky
Автомобили заблокировали трассу / Фото Morgan Chesky
В больницах – 35 человек
Представитель пожарного управления Форт-Уэрта Майкл Дривдал сообщил, что после ДТП в больницы попало около 35 человек. По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, нескольких пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.
Масштабное столкновение автомобилей / Фото The Dallas Morning News
Крупное ДТП в Техасе: смотрите видео
Спасатели до сих пор ищут в изуродованных автомобилях людей. Из-за характера проишествия и количества транспортных средств процесс эвакуации машин займет несколько дней.
По меньшей мере 5 человек погибли: смотрите видео
Более 100 автомобилей столкнулись / Фото The Dallas Morning News
Последствия аварии/ Фото The Dallas Morning News
Есть предположение, что сначала с управлением не справились несколько автомобилей, а другие машины не смогли затормозить из-за скользкой дороги и скопились в месте аварии.
Спасатели до сих пор ищут людей / Фото Glen E. Ellman
Авария в Техасе: смотрите видео
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