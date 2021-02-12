Число жертв ДТП в Техасе 12 февраля возросло до 6 человек. Кроме того, сейчас известно о 65 пострадавших. Спасатели прогнозируют, что их количество может увеличиться уже в ближайшие часы.

Все больше пострадавших в ДТП обращаются за помощью к медикам. Многих пострадавших госпитализировали с места ДТП. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

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Причиной ДТП стали погодные условия. Из-за оледенения дороги в городе Форт-Верт столкнулись более 130 автомобилей. Трассу перекрыли в обоих направлениях.

ДТП в Техасе: что известно

В четверг, 11 февраля, Форт-Верт страдал от сильных дождей.

За ночь трассы покрылись льдом и превратились в самый настоящий каток.

Спасатели отмечают, что такая же ситуация на дорогах на территории всего штата Техас.

Вблизи от центра города Форт-Верт столкнулись более 130 автомобилей.

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы освободить людей, застрявших в своих машинах.

Всего на ликвидацию последствий ДТП понадобится много времени. В частности, только эвакуировать пострадавшие машины смогут не раньше, чем через несколько дней.

Обратите внимание! Техасские спасатели призывают всех пострадавших в ДТП не медлить и обратиться в медицинские учреждения.

В Техасе столкнулись 130 автомобилей: смотрите видео