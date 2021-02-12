Более 130 автомобилей столкнулись в США: число жертв и пострадавших возросло
Число жертв ДТП в Техасе 12 февраля возросло до 6 человек. Кроме того, сейчас известно о 65 пострадавших. Спасатели прогнозируют, что их количество может увеличиться уже в ближайшие часы.
Источник:Dallas Morning News
Все больше пострадавших в ДТП обращаются за помощью к медикам. Многих пострадавших госпитализировали с места ДТП. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.
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Причиной ДТП стали погодные условия. Из-за оледенения дороги в городе Форт-Верт столкнулись более 130 автомобилей. Трассу перекрыли в обоих направлениях.
ДТП в Техасе: что известно
- В четверг, 11 февраля, Форт-Верт страдал от сильных дождей.
- За ночь трассы покрылись льдом и превратились в самый настоящий каток.
- Спасатели отмечают, что такая же ситуация на дорогах на территории всего штата Техас.
- Вблизи от центра города Форт-Верт столкнулись более 130 автомобилей.
- Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы освободить людей, застрявших в своих машинах.
- Всего на ликвидацию последствий ДТП понадобится много времени. В частности, только эвакуировать пострадавшие машины смогут не раньше, чем через несколько дней.
В Техасе столкнулись 130 автомобилей: смотрите видео
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