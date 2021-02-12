Понад 130 автівок зіткнулися у США: кількість жертв та постраждалих зросла
Кількість жертв ДТП у Техасі 12 лютого зросла до 6 людей. Окрім того, наразі відомо про 65 постраждалих. Рятувальники прогнозують, що їхня кількість може збільшитися вже у найближчі години.
Джерело:Dallas Morning News
Все більше постраждалих у ДТП звертаються по допомогу до медиків. Багатьох постраждалих госпіталізували з місця ДТП. Деякі з них перебувають у критичному стані.
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Причиною ДТП стали погодні умови. Через зледеніння дороги у місті Форт-Верт зіткнулися понад 130 автівок. Трасу перекрили в обох напрямках.
ДТП у Техасі: що відомо
- У четвер, 11 лютого, Форт-Верт потерпав від сильних дощів.
- За ніч траси вкрилися льодом і перетворилися у справжнісіньку ковзанку.
- Рятувальники зазначають, що така ж ситуація на дорогах на території усього штату Техас.
- Поблизу від центру міста Форт-Верт зіткнулися понад 130 автомобілів.
- Рятувальникам знадобилося декілька годин, щоб звільнити людей, які застрягли у власних автівках.
Загалом на ліквідацію наслідків ДТП знадобиться багато часу. Зокрема, лише евакуювати постраждалі машини зможуть не раніше, аніж через декілька днів.
У Техасі зіткнулися 130 автомобілів: дивіться відео
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