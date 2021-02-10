В компании Twitter заявили, что Дональду Трампу не восстановят доступ к социальной сети. Политика рассматривают как обычного пользователя, а не президента.

Политика компании направлена ​​на то, чтобы люди не подстрекали к насилию. Об этом сказал финансовый директор компании Нед Сегал.

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Такие предписания касаются любого лица. Поэтому даже если Трамп вновь станет президентом, ему не восстановят доступ к твитеру.

Когда вас удаляют с платформы, вас удаляют,

– сказал Сегал.

Он также опроверг утверждение, что многие пользователи соцсети ушли из нее в ответ на блокирование страницы Трампа.

"Мы добавили 40 миллионов людей к нашему ежедневному количеству активных пользователей в 2020 году, а также 5 миллионов – в прошлом квартале", – подчеркнул финансовый директор Twitter.

Блокировка страницы Трампа в твиттере: что известно

9 января Twitter решил навсегда заблокировать страницу президента США Трампа.

Чиновника обвинили в подстрекательстве населения к мятежу.

Все потому, что Трамп на своей странице призвал сторонников выходить на протесты перед объявлением официальных результатов выборов президента.

Да, 6 января акция протеста вышла из-под контроля. Митингующие начали штурмовать здание Капитолия. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. В результате погибли 5 человек, кроме того, еще много – пострадали.



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