Сенат США подтвердил конституционность процесса импичмента Трампа
Сенат США путем голосования определил, что процесс импичмента Дональда Трампа является конституционным. Таким образом само рассмотрение продолжили, а перед предыдущим президентом возникла реальная угроза.
Источник:CNN
В общем конституционность судебного разбирательства поддержали 56 сенаторов – 50 членов Демократической партии и еще 6 республиканцев.
К слову Импичмент Трампу рассматривать в ускоренном порядке: это продлится почти 28 часов
Что означает такое решение
Фактически, пока это означает лишь, что процесс рассмотрения импичмента не остановится на этой стадии и будет продлен.
На следующий день должны состояться обсуждение, где каждая из сторон будет иметь по 16 часов, чтобы доказать свою позицию.
К слову, раньше, когда Дональду Трампу собирались объявить импичмент через якобы давление на Президента Украины Владимира Зеленского, Сенат также признал рассмотрение конституционным. Но в итоге сам импичмент сенаторы не поддержали.
Позиции сторон
В общем позиция сторонников импичмента основывается на том, что именно Дональд Трамп якобы подбивал своих сторонников к штурму Капитолия.
Адвокаты теперь уже бывшего президента США настаивают, что рассмотрение импичмента после прекращения полномочий главы государства – неконституционное.
Кроме того, защитники Дональда Трампа настаивают, будто его заявления "биться как в аду" не означали призыв к штурму.
Рассмотрения импичмента Трампу в Сенате: детали
- Палата представителей Конгресса США объявила президенту Трампу импичмент 13 января .
- 45 президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Все потому, что 6 января Трамп призвал своих сторонников выйти под Капитолий, что в итоге и произошло и переросло в штурм Капитолия с трагическими последствиями.
- Резолюцию об импичменте передали в Сенат 25 января, а сам Трамп отказался давать показания в процессе.
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