Сенат США путем голосования определил, что процесс импичмента Дональда Трампа является конституционным. Таким образом само рассмотрение продолжили, а перед предыдущим президентом возникла реальная угроза.

В общем конституционность судебного разбирательства поддержали 56 сенаторов – 50 членов Демократической партии и еще 6 республиканцев.

К слову Импичмент Трампу рассматривать в ускоренном порядке: это продлится почти 28 часов

Что означает такое решение

Фактически, пока это означает лишь, что процесс рассмотрения импичмента не остановится на этой стадии и будет продлен.

На следующий день должны состояться обсуждение, где каждая из сторон будет иметь по 16 часов, чтобы доказать свою позицию.

К слову, раньше, когда Дональду Трампу собирались объявить импичмент через якобы давление на Президента Украины Владимира Зеленского, Сенат также признал рассмотрение конституционным. Но в итоге сам импичмент сенаторы не поддержали.

Позиции сторон

В общем позиция сторонников импичмента основывается на том, что именно Дональд Трамп якобы подбивал своих сторонников к штурму Капитолия.

Адвокаты теперь уже бывшего президента США настаивают, что рассмотрение импичмента после прекращения полномочий главы государства – неконституционное.

Кроме того, защитники Дональда Трампа настаивают, будто его заявления "биться как в аду" не означали призыв к штурму.

Рассмотрения импичмента Трампу в Сенате: детали