Сенат США шляхом голосування визначив, що процес імпічменту Дональда Трампа є конституційним. Таким чином сам розгляд продовжили, а перед попереднім президентом постала реальна загроза.

Загалом конституційність судового розгляду підтримали 56 сенаторів – 50 членів Демократичної партії та ще 6 республіканців.

До слова Імпічмент Трампу розглядатимуть у прискореному порядку: це триватиме майже 28 годин

Що означає таке рішення

Фактично, поки що це означає лише, що процес розгляду імпічменту не зупиниться на цій стадії та буде продовжений.

Наступного дня мають відбутися обговорення, де кожна зі сторін матиме по 16 годин, щоб довести свою позицію.

До слова, раніше, коли Дональду Трампу збиралися оголосити імпічмент через буцімто тиск на Президента України Володимира Зеленського, Сенат також визнав розгляд конституційним. Та в підсумку сам імпічмент сенатори не підтримали.

Позиції сторін

Загалом позиція прихильників імпічменту ґрунтується на тому, що саме Дональд Трамп буцімто підбивав своїх прихильників до штурму Капітолію.

Адвокати тепер вже попереднього президента США наполягають, що розгляд імпічменту після припинення повноважень глави держави – неконституційний.

Крім того, захисники Дональда Трампа наполягають, буцімто його заяви "битися як у пеклі" не означали заклику до штурму.

Розгляду імпічменту Трампу в Сенаті: деталі